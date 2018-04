Liga MX: Cata Domínguez triste por no despedir al Azul con un título

El defensa, Julio César “Cata” Domínguez, es el futbolista que actualmente lleva más tiempo con Cruz Azul, ya son 12 años desde que realizó su debut el 29 de abril del 2006 con la Máquina Celeste. Por tal razón, el zaguero central tiene sentimientos encontrados previo al encuentro de este sábado ante Monarcas, el cual será el último de los celestes en el Estadio Azul.

Se vienen tanto memorias felices como nostálicas porque fue el terreno de juego donde debutó, pero al mismo tiempo le llena de tristeza el hecho de no haber podido levantar un título en la que fue el hogar de Cruz Azul por más de 20 años. Domínguez declaró lo que significará ese último encuentro en el inmueble.

El Cata es uno de los futbolistas que más siente la camiseta celeste, porque sumándole que lleva más de 10 años en el primer equipo de Cruz Azul, su estirpe es cementera de nacimiento. Por tal motivo, resaltó que siempre se ha “partido la madre” por el club y ahora que dejan el Azul, también con él quedarán los recuerdos amargos de no ganar un campeonato.

“Yo siempre trabajo para dar lo máximo, todo este tiempo he trabajado, me he ‘partido la madre por el equipo’, nací aquí, desde niño le voy a Cruz Azul. Siempre se decía de esos fantasmas, pero yo me enfocaba en el día a día, en el presente, cuando me dicen de los fantasmas y del pasado, la verdad lo dejo atrás, porque si no cargas con algo que no te deja jugar, trato de vivir el presente y futuro, dar el máximo día a día y por eso a lo mejor sigo aquí, por esa mente positiva”, finalizó.