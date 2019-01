Liga MX: Carlos Salcedo refuerzo de Tigres para el Clausura 2019.

El zaguero central de 25 años de edad Carlos Salcedo llegó a la ciudad de Monterrey para firmar contrato con el equipo de los Tigres, para ser el nuevo refuerzo para el presente Clausura 2019 de la Liga MX.

A su llegada al aeropuerto Carlos Salcedo dijo estar en condiciones físicas para jugar de manera inmediata, pero reconoce que debe ganarse un puesto en el 11 del ‘Tuca’.

Salcedo llega a los Tigres.

Salcedo llega a los Tigres

"Llego a una gran institución. Este lunes me reporto para los exámenes médicos. Vengo en condiciones para jugar, para eso me trajeron, pero sé que tengo que pelear por un lugar. Tome la decisión de regresar a México con base a mi familia y también por lo bien que me ha tratado la directiva felina", aseguró el exjugador del Eintracht Frankfurt.

Salcedo llega a los Tigres.

El defensa de la Selección Mexicana se dijo muy contento y mandó un mensaje a la afición felina.

Dice @Csalcedojr que llega en condiciones de jugar y está contento de venir a un equipo como @TigresOficial. ������ pic.twitter.com/nZ7PsYZlEz — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) 21 de enero de 2019

"Hola, amigos de Los Incomparables, estoy muy contento de llegar a Monterrey, les mando un fuerte abrazo y espero verlos pronto", expresó Salcedo.