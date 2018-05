Liga MX: Carlos Izquierdoz valora la Final después de malas temporadas de Santos

Santos se encuentra en la Final del Torneo Clausura 2018 y, cabe mencionar que llegó siendo protagonista por su buen desempeño en la fase regular, pero no siempre ha sido así, ya que en las últimas campañas la pasaban mal por los malos resultados y no clasificaban a la Fiesta Grande para luchar por el título, por esa razón el capitán de Santos, Carlos Izquierdoz, disfruta más el momento.

Liga MX: Carlos Izquierdoz valora la Final después de malas temporadas de Santos

El conjunto de la Comarca no logró clasificar a la fase eliminatoria de la campaña anterior, acción que se había hecho una mala costumbre, pues tampoco pudieron lograrlo en el Apertura 2015 y 2016, tiempo en el que terminaron en los lugares 15 y 16 de la tabla general.

“Con respecto a lo que viví, no pasábamos un buen momento, había cambios de entrenadores, situaciones malas y vivir una situación totalmente distinta, hace que hoy estemos felices y que valores este momento porque cuando estábamos del otro lado, la pasábamos mal”, dijo este miércoles en el Día de Medios de la Liga MX.

Liga MX: Carlos Izquierdoz valora la Final después de malas temporadas de Santos

El zaguero central y capitán de los Guerreros hizo memoria de cuando lloró en septiembre de 2016 con motivo de los malos resultados, cuando un mes antes habían corrido a Luis Zubeldía y declaró que las lágrimas fueron causa de la muerte de su padre meses antes.

“Cuando me tocó esa situación, hace dos meses había muerto mi papá, en esa charla se habían tocado temas familiares y se me generó un malestar, aparte porque había un mal paso en el club, dimos la cara, sí, pero más que nada las lágrimas y lo que viví ese día, fue por lo que le había pasado a mí papá, no lo había llorado y ese día me salió así”, finalizó.

Liga MX: Carlos Izquierdoz valora la Final después de malas temporadas de Santos