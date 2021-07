Liga MX: Calendario del Torneo de Apertura 2021 para la Jornada 1

Toda la emoción del futbol mexicano está de regreso, por lo que en La Verdad Noticias te traeremos toda la información que se genere a lo largo de las 17 jornadas del Apertura 2021 de la Liga MX, el cual arrancó este jueves con el duelo Querétaro vs América.

El arranque del torneo denominado “Grita México A21” no fue el esperado por los aficionados, ya que tanto Gallos Blancos como las Águilas decepcionaron con un amargo empate 0-0, duelo que se antojaba interesante pero al final quedó a deber por mucho.

El segundo encuentro del Torneo de Apertura 2021 de la Liga MX se llevará a cabo este viernes en punto de las 19:00 horas, cuando los Rayos del Necaxa reciban en la cancha del Estadio Victoria al conjunto del Santos Laguna.

Partidos de la Jornada 1 de la Liga MX

Juárez se mide ante Necaxa en la frontera.

Este mismo viernes, los Bravos de Juárez le harán los honores a los Diablos Rojos del Toluca en punto de las 21:00 horas, en donde la escuadra fronteriza buscará llevarse los tres puntos en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

La fecha 1 del futbol mexicano continúa el sábado con dos partidos muy interesantes, en el primer duelo los Tuzos del Pachuca reciben en la cancha del Estadio Hidalgo a los Esmeraldas de León en punto de las 16:00 horas.

Mientras que la jornada sabatina cierra con un juego explosivo, ya que las Chivas Rayadas del Guadalajara debutan en el torneo frente al Atlético de San Luís, duelo que se disputará en punto de las 21:00 horas en el Estadio Akron.

La Liga MX continúa el domingo con 3 juegos

Atlas se mete a CU para enfrentar a los Pumas.

Los aficionados mexicanos vivirán un domingo futbolero con tres partidos en la cartelera; Pumas vs Atlas en punto de las 12:00 horas en CU, Monterrey vs Puebla a las 19:05 horas en el Estadio BBVA y para finalizar Tijuana vs Tigres en el Estadio Caliente a las 21:06 horas.

La Jornada 1 del Apertura 2021 la cerrará ni más ni menos que el actual campeón de la Liga MX, la Máquina de Cruz Azul, quien se medirá frente al Mazatlán FC en la cancha del Estadio Azteca en duelo pactado para las 20:00 horas.

