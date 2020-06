Liga MX: Caixinha LLEGARÍA a Tigres por el "Tuca" y da DECLARACIONES

Luego de que hace algunos días comenzaron a circular diversos rumores sobre una posible salida del director técnico brasileño Ricardo Ferretti, así como la posible llegada de Pedro Caiixinha y Claudio Suárez al conjunto de los Tigres de la UANL de cara al arranque del Torneo Apertura 2020 de la Liga MX; sin embargo, más tarde dichas versiones fueron desmentidas por el propio estratega charrúa.

Pedro Caixinha

Caixinha desmintió su llegada a Tigres

El técnico portugués no ha dirigido desde su salida del Cruz Azul, pero no tarda en regresar a los banquillos. En una entrevista realizada por el medio ONCE, señaló que consideraría regresar a la Liga MX, pero por el momento no está en sus planes."¿Regresar a México? A México siempre lo tendré en consideración. Sin embargo, desde que salí no he tenido ningún tipo de contactos. He estado mucho más por Europa y Medio Oriente, pero uno nunca sabe".

Pedro Caixinha y Ricardo Ferretti

Igualmente, desmintió los rumores sobre una posible llegada a Tigres, incluso, señaló que es una falta de respeto hablar de eso cuando el club tiene un entrenador vigente. "Nada. Rumores. No hablo de equipos que tienen entrenadores vigentes. A mí no me gustaría que hablaran con otro entrenador cuando yo estoy trabajando en un club. No hago a los demás lo que no me gustaría".

Caixinha consideró de mal gusto dichos rumores

Para finalizar, Pedro Caixinha reveló que hace unas semanas tuvo un importante acercamiento para negociar con un equipo y llegaron a buen puerto, por lo que espera firmar contrato esta semana, aunque no dio detalles sobre su próximo destino el cual dejó en claro que no será la Liga MX.