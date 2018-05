Liga MX: Brizio declara en su defensa contra Maganda

Adalid Maganda realizó acusaciones de racismo en contra del presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio, motivo que habría dado pie a su salida de la Comisión de Árbitros, el representante de los silbantes se mantuvo en su postura de que nunca existió discriminación hacia el de Guerrero por su color de piel y aseguró que fue separado por su bajo nivel en los últimos encuentros.

“Es un tema muy delicado que me tiene muy incómodo. Independientemente de comunicados, es una acusación muy grave. Es totalmente falso, no hay ningún tipo de cuestión racial, la única razón por la que existen los árbitros en ascenso es para llegar a la Liga MX y hay una competencia, hay una depuración en donde no puedes tener más de 20”, indicó Brizio en conferencia de prensa en Toluca.

Arturo Brizio

“Cuando llegué aquí teníamos 34 y en este caso es un tema absolutamente deportivo. El ya asistió a la Conapred, no voy a ventilar en los medios la defensa, tengo que manifestarme y rebatir los hechos que ahí se señalan, pero no hubo nada”.

De acuerdo a la declaración de Adalid, explica que recibió insultos por Brizio el 20 de marzo de este año, aunque el presidente mostró una conversación del 21 de ese mes cuando falleció su madre e incluso dio a conocer el mensaje enviado por Maganda.

Adalid Maganda

“Adalid dice que nos entrevistamos el día 20 en mi oficina y que en esa entrevista yo lo insulté, la entrevista existió, el insulto no y quiero someter a su juicio lo siguiente. El 21 de marzo fallece mi madre y ese día Adalid me escribe: ‘Solo para decirle que siento mucho el fallecimiento de su madre, es algo irreparable, ojalá que pronto encuentre resignación. Estoy para lo que necesite, le mando un fuerte abrazo’”, aclaró.

“¿Una persona que fue insultada en una oficina puede mandar esto? No es lógico, pero la defensa jurídica, la haremos en los medios legales correspondientes”.

Arturo Brizio señaló que ya está trabajando su defensa ante la Conapred, debido a que ha escuchado los audios de las entrevistas que dio el silbante y ninguna concuerda con las otras.

Arturo Brizio

“Ayer escuché varios audios de entrevistas que ha dado, no concuerdan las versiones. Dice que no le daba la mano y él estuvo en mi casa de Cuernavaca. Los puntos legales los tenemos que hacer, el tema humano es el que me desconcierta un poco”, explicó.

Maganda presentó en una conferencia hace un par de días en la que dejó claro estar dispuesto a asistir a la FIFA para que se solucione el tema.