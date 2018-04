Liga MX: Brayan Garnica reconoce mejoría en Atlas

Con la llegada de Gerardo Espinoza los rojinegros del Atlas acumulan 7 de 9 puntos posibles, han conseguido buenos resultados, pero además regresó la alegría y esa sensación de disfrutar el futbol.

Al menos así lo pensó el volante atlista, Brayan Garnica, después de que los Rojinegros lograron la salvación matemática después de ganar por la mínima ventaja a los Gallos del Querétaro en la Jornada 15 del Clausura 2018.

Con la llegada de Gerardo Espinoza al conjunto atlista, los Zorros han conseguido 7 puntos de 9 disputados, gracias a esto regresó la confianza a los futbolistas y se hizo a un lado la presión por la falta de resultados.

“Yo creo que un poco por la presión de que no se me daban los resultados, de que queríamos hacer las cosas bien y que no nos salían, yo creo que sentíamos la presión de que no estábamos jugando como nosotros queríamos y la gente lo recalcaba, ahorita ya contentos con los 3 puntos”, añadió.

“Eso se verá con la directiva, pero tiene nuestro voto de confianza, se lo hemos dicho desde que tomó las riendas de este proyecto y estamos con él a muerte”, dijo.