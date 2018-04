Liga MX: Así se vivió la despedida de Rafa Márquez

El Estadio Jalisco se despidió de Rafael Márquez le dijo adiós al Estadio Jalisco. Mismo que lo vio nacer como futbolista y que después de años de carrera futbolística, ha decidido despedirse del futbol profesional.

En el video se puede apreciar perfectamente el semblante de Rafa, quien entre risas y fuegos artificiales se despide del futbol. También se ven imágenes del vestidor cuando se enfundaron en porras para el Capitán del equipo.

Rafa Márquez platicó con los medios de comunicación al final del partido y señalaba que nunca olvidará este partido y a toda la gente que le ha mostrado su cariño, ante su retiro.

Señaló que los motivos que lo llevaron a pensar en el retiro es porque no es fácil mantenerse en forma durante tantos años, ya que les genera cansancio. Además mencionó que tal vez ya prefiere pasar a otra etapa de su vida.

“Todo llega a su momento, el tiempo pasa, y la verdad se me hizo eterno estar veintitantos años como futbolista profesional y estar en un buen nivel siempre no es nada fácil. Así que he tomado esta decisión porque también es un cansancio mental y físico, que quizás me gustaría pasar a otra etapa de mi vida” mencionó Rafa Márquez.

En cuanto a sus asistencia al Mundial de Rusia 2018, menciona que no ha tenido ninguna respuesta oficial y le gustaría que la Federación confirmara si asistirá o no.

"No he tenido ninguna noticia, me gustaría que fuera algo oficial de la Federación porque ellos son los encargados, que podrían manifestarse en ese sentido, y hasta no verlo oficial sigo con la misma esperanza y el mismo sueño de estar en la Copa del Mundo, así que no dejaré de soñar hasta el último momento de tomar la decisión” sentenció Rafa.