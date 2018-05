Liga MX: Arribas se disculpa de corazón, con la afición de Pumas

Al terminar el partido del miércoles, Alejandro Arribas se dirigía al túnel del equipo, cuando unos aficionados empezaron a insultar a los jugadores afirmando que nos sentían el amor por la playera de los Pumas de la UNAM.

Todo esto ocurrió al finalizar el partido del Clásico Capitalino, mismo que disputaron los Pumas y el América. Este duelo de Liguilla, dará a conocer a uno de los semifinalistas del Clausura 2018, duelo que ya aventajan las Águilas con un contundente 4-1.

Por lo mismo, Alejandro Arribas se encontraba molesto y durante el partido también se encaró con sus compañeros. La cereza del pastel, fue cuando Arribas se metió con la afición, pues el video se hizo viral en redes sociales y la Comisión Disciplinaria abrió una investigación en su contra por dichos sucesos.

El zaguero español decidió disculparse con la afición y fue a través de sus redes sociales que aprovechó para hablar de lo ocurrido la noche del miércoles en el Estadio Olímpico Universitario. Ante esto, Arribas señala que un jugador debe ser un ejemplo de valores.

Señaló que aunque se encontraba molesto, este disgusto no era contra la afición sino contra una persona que insulto a los jugadores universitarios.

“Mi enfado no es con toda la afición de Pumas como quieren hacer creer. Mi enfado es contra un individuo que no para de insultarnos y atacarnos a mí ya mis compañeros, entiendo el enojo pero no las formas” relató Alejandro.