Liga MX Apertura 2022: Fechas, horarios y dónde ver la Jornada 17

El América se mide al Puebla este viernes en el estadio Cuauhtémoc de la Angelópolis, en un duelo con sabor a Liguilla y que tiene mucho en juego pese a que ambos ya tienen asegurado su lugar en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Al comenzar la última jornada del Torneo Apertura 2022, el América llega como líder general, un punto por encima de Rayados, y con un triunfo asegura que toda la Liguilla tenga que pasar por la cancha del Estadio Azteca, donde eliminó al Puebla en cuartos del torneo pasado.

Ese fue el último de 10 partidos en fila en los que la Franja no puede vencer a los azulcremas. Comenzó todo en el Apertura 2018, cuando cambió la ola, ya que antes el América pasó siete sin ganarle al Puebla.

Liga MX Apertura 2022

Los poblanos llegan en la séptima posición de la tabla

Los poblanos llegan en la séptima posición de la tabla, con 22 puntos. Ya no aspiran a evitar el repechaje, pero necesitan sumar para jugar en el Cuauhtémoc la repesca. Con León y Cruz Azul a solo un punto de distancia, no pueden perder o les tocaría ir de visita la siguiente semana.

La Fecha FIFA es un factor clave para este partido, ya que el América podría no tener su once de gala por los múltiples seleccionados. Guillermo Ochoa, Néstor Araujo y Henry Martin no entrenaron a la par el miércoles y podrían tener descanso, aunque hay buenas noticias ya que Bruno Valdez estaría listo para volver tras un mes apartado de las canchas.

En el otro encuentro de este viernes, los Bravos FC reciben en Ciudad Juárez a los Pumas en busca de un triunfo que los meta al repechaje.



Posiciones

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2022:

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS

1 América 16 11 2 3 36 16 35

2 Monterrey 16 10 4 2 29 13 34

3 Pachuca 16 9 4 3 28 15 31

4 Santos 16 9 3 4 35 21 30

5 Tigres 16 8 3 5 21 14 27

6 Toluca 16 6 6 4 23 22 24

7 Puebla 16 4 10 2 24 21 22

8 Chivas 16 5 7 4 18 15 22

9 León 16 6 3 7 23 27 21

10 Cruz Azul 16 6 3 7 24 33 21

11 Necaxa 16 5 4 7 19 25 19

12 San Luis 16 4 6 6 15 20 18

13 Mazatlán 16 3 8 5 17 21 17

14 FC Juárez 16 3 7 6 14 17 16

15 Tijuana 16 4 4 8 16 28 16

16 Pumas 16 2 8 6 20 28 14

17 Atlas 16 2 4 10 15 27 10

18 Querétaro. 16 1 6 9 17 31 9

Síguelos por TV

Horarios y TV por partido

Viernes 30 de septiembre

Puebla vs. América / 19.00 horas / TV Azteca, Star+ y ESPN

Juárez vs. Pumas UNAM / 21.00 horas / Fanatiz, Fox Sports y Fox Sports Premium

Sábado 1 de octubre

San Luis vs. Tigres UANL / 17.00 horas / Star+ y ESPN

Monterrey vs. Pachuca / 17.05 horas / Fanatiz y Fox Sports 2

Atlas vs. Necaxa / 19.05 horas / Afizzionados

Cruz Azul vs. Chivas / 21.05 horas / TUDN y Canal 5

Domingo 2 de octubre

Toluca vs. Querétaro / 12.00 horas / ViX+

Santos Laguna vs. Mazatlán / 18.05 horas / ViX+

León vs. Tijuana / 20.00 horas / Fanatiz, Fox Sports, Marca Claro y Claro Sports

Goleadores

Jugador Goles

1 Nicolás Ibáñez (Pachuca) 11

2 Henry Martín (América) 10

3 Martín Barragán (Puebla) 8

4 Jean Meneses (Toluca) 7

5 Abel Hernández (San Luis) 7

Las apuestas

Un duelo muy parejo, que podría darse en cuartos de final y que tiene al América como ligero favorito, pese a jugar en Puebla.

El triunfo azulcrema paga +115 en Betway, por +250 del empate y +210 a la victoria de los poblanos.

Síguenos para más noticias de Quintana Roo

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram