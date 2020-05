Liga MX: Analista de ESPN estalla por no cancelar el Clausura 2020

Luego de que en días pasados se diera a conocer la posibilidad de dar por terminado el Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX, debido a diversos problemas de calendarización generados por la contingencia sanitaria tras el brote del Coronavirus, el periodista de ESPN México, Roberto Gómez Junco, calificó como una aberración el hecho de que se dé por concluido el torneo sin nombrar a un campeón y tras diez jornadas disputadas.

A pesar de que las autoridades de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, serán los encargados de considerar viable o no la reanudación de las actividades deportivas, este miércoles 20 de mayo los dueños de los equipos del futbol mexicano, sostendrán una reunión virtual para decidir el futuro inmediato del campeonato nacional, el cual podría darse por terminado sin que exista un ganador, hecho que Gómez Junco consideró inconcebible.

"No, por supuesto que la actividades en la cancha se reanudarán cuando las autoridades lo determinen, eso es obvio, no puedes poner el juego del futbol por encima de la salud de jugadores involucrados, de la gente en general. Se reanude, cuando se reanude, en julio, agosto o septiembre, necesitas 30 o 40 días para darle cierre decoroso al torneo a las 10 jornadas que ya se jugaron, a mí me parecería una aberración que lo cancelaran”, aseveró.

El periodista hizo hincapié que anular las 10 fechas jugadas del actual torneo de la Liga MX sería un absurdo y sería ridículo decir que esas 10 jornadas quedaran en el olvido, además de que aseguró que aún hay tiempo para reanudar el Clausura 2020, ya sea en julio, agosto o septiembre, pues el calendario se puede recortar y recorrer.

“No hay cómo declarar campeón alguno si se jugaron solo 10 jornadas, jugando 7 y faltando la Liguilla, lo más importante sería ridículo decir, esas 10 jornadas olvídense, felicitamos al Cruz Azul y no sirvieron para nada”, comentó Gómez Junco.