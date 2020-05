Liga MX: América intentó arrebatar a DT del Cruz Azul

Previo al arranque del Torneo Apertura 2018, José Antonio Castro, fue presentado de manera oficial como el nuevo director técnico de la Máquina de Cruz Azul Sub-15, ya que en ese entonces la idea de la directiva era revitalizar sus fuerzas básicas, las cuales habían sido olvidadas desde hace mucho tiempo y que el “Gringo” Castro logró llevar hasta el campeonato juvenil de la Liga MX durante su primer semestre como entrenador celeste.

Antonio "Gingo" Castro con el América

El "Gringo" Castro ha dejado huella en Cruz Azul

La llegada de Castro provocó gran malestar en la afición cementera al ser presentado como el entrenador de una de sus categorías juveniles, ya que gran parte de su carrera como futbolista la hizo en el América. Sin embargo, rápidamente demostró su profesionalismo y el cariño por el club donde hoy funge como DT de su Sub-17 en la Liga MX.

Anotnio Castro empezó dirigiendo a la Sub-15 del Cruz Azul

Durante una charla con el sitio web América Monumental, Antonio Castro reveló que el América intentó sacarlo de Cruz Azul cuando ya trabajaba como entrenador de sus fuerzas básicas, pero que sus valores eran mucho más importantes y prefirió seguir vistiendo de celeste.

El "Gringo" Castro fue campeón con la juvenil de Cruz Azul

"Me hablaron cuando yo ya estaba en Cruz Azul, me dijeron que por qué no me iba al América. Yo no me iba a ir porque no tengo malos valores, no iba a dejar plantado a Cruz Azul por irme al América, no estaría bien de mi parte", expresó Castro.

De la misma forma añadió que sostuvo varias pláticas con la directiva americanista pero nada en concreto sobre el puesto, además de no querere brindar más detalles por respeto a la institución y afición celeste, pero reconoció que sí hubo algunas charlas con el cuadro de Coapa ya estando en Cruz Azul.