Liga MX: "América es un desastre", Piojo Herrera

Miguel Herrera no salió nada feliz del Estadio Cuauhtémoc y criticó fuertemente el desempeño de su equipo, después de sufrir una derrota de 3-1 frente a Puebla.

El Piojo no se guardó nada y reconoció que este viernes las Águilas fueron un desastre, que el club sigue posponiendo su pase a la Liguilla del Clausura 2018, además está en las posibilidades de que le quiten el tercer lugar y quedarse hasta en la sexta posición cuando termine la fecha 16, si se dan los resultados de otros equipos.

"Hoy el equipo fue un desastre. Estoy enojado porque parece que este es un equipo que no se puede presentar, con la camiseta no se gana, los rivales nos juegan a morir y si no lo entendemos así, vamos a estar muy mal", declaró.