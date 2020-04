Liga MX: América de los MÁS PERDEDORES de Finales en torneos cortos.

El futbol mexicano sufrió un cambio en certámenes en el año de 1996, cuando se decidió dividir en el año futbolístico en dos campeonatos; llegando para quedarse los torneos cortos, desde el primer Campeón que fue Santos hasta el más reciente que fue el Monterrey, a lo largo de estos 24 años el conjunto del América es de los equipos que más veces a caído en la disputa del título de Liga MX.

América en el 2007.

Ya conocido como el ‘Subcampeonísimo’, el Cruz Azul es el líder en este rubro de los equipos que más Finales han perdido en los torneos cortos con seis, le sigue el Monterrey con cinco y el América con cuatro.

El Torneo de Invierno 99 vs Pachuca, Clausura 2008 vs Santos Laguna, Apertura 2008 vs Toluca, Apertura 2009 vs Monterrey, y los torneos Clausura 2013 y Apertura 2018 vs América; son las Finales en torneos cortos en las que ha perdido el Cruz Azul y que lo convierten en el más perdedor.

América el tercero que más pierde en Finales de Liga MX en torneos cortos

Por su parte el equipo de los Rayados de Monterrey en su historial de cinco Finales de Liga MX en torneos cortos tiene las siguientes: Apertura 2004 vs Pumas, Apertura 2005 vs Toluca, Clausura 2012 vs Santos Laguna, Clausura 2016 vs Pachuca y Apertura 2017 vs Tigres.

Monterrey perdió una Final ante el Toluca.

El equipo del América tiene en su haber cuatro Finales perdidas en torneos cortos en la Liga MX, siendo la primera en el Clausura 2007 vs Pachuca, Apertura 2013 vs León, Apertura 2016 vs Tigres, y el más reciente campeonato, el Apertura 2019 vs Rayados.

A pesar de la situación mencionada el América es también de los equipos que más veces han dado la vuelta olímpica en torneos cortos en la Liga MX con la del Verano 2002 vs Necaxa, Clausura 2005 vs Tecos, Clausura 2013 vs Cruz Azul, Apertura 2014 vs Tigres y Apertura 2018 vs Cruz Azul. Siendo el cuarto puesto con cinco campeonatos, dos menos que el Toluca que es el líder y uno menos que Santos y Pachuca.