Liga MX: América busca deshacerse de Renato Ibarra

A pesar de todos los rumores generados durante las últimas semanas, el conjunto de las Águilas del América ha dejado en claro que no pretende conservar a Renato Ibarra para el próximo Apertura 2020, sin embargo, se encuentra buscando algunas alternativas para enviar al atacante ecuatoriano a otro equipo. La opción de rescindir su contrato parece descartada para el cuadro azulcrema, por lo que la mejor opción es cederlo a préstamo.

Renato Ibarra

Emilio Azárraga no quiere a Renato Ibarra

De acuerdo con información dada a conocer por el colaborador del periódico Récord, Rubén Rodríguez, la directiva americanista, así como el cuerpo técnico encabezado por Miguel Herrera y el propio dueño Emilio Azcárraga, ya determinaron que el futbolista ecuatoriano no continuará con el equipo de Coapa. Lo anterior a pesar del video que compartió el mediocampista la semana pasada, en el cual se disculpó públicamente por la agresión a su esposa.

Emilio Azcárraga

En ese sentido, dicho periodista deportivo señaló que Renato Renato Ibarra aún se mantiene a la venta, pero también existe la posibilidad de que abandone al América por medio de un préstamo, ya que tienen muy en claro que será complicado encontrar un comprador dentro de la Liga MX o en el extranjero. Ante esta situación, el futuro del atacante de la Selección de Ecuador se ha tornado incierto de cara al arranque del Apertura 2020.

Renato Ibarra fue detenido por violencia familiar

Hasta el momento, el América no ha recibido ofertas formales por el jugador. No obstante, sí hay un par de opciones para el préstamo, con algunos clubes que han preguntado sobre el jugador. El panorama poco a poco se está aclarando para el ecuatoriano. Lo que está claro es que el jugador ya no tiene cabida en Coapa, que no quieren disponer del jugador para el próximo Apertura 2020.