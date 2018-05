Liga MX: América anuncia su primer refuerzo para el Apertura 2018

El interés de América por Luis Reyes nació desde hace un año, y esta tarde de viernes 18 de mayo por fin lograron fichar en compra definitiva al lateral mexicano Luis Reyes, que sería el primer refuerzo de cara al Apertura 2018.

Reyes, quien realizó su debut en Primera División vistiendo la camiseta de los Zorros del Atlas, anunció el traspaso por medio de su cuenta oficial de Twitter y recibió mensajes donde le deseaban suerte para la nueva etapa que comenzará con el conjunto azulcrema.

“Informamos que el jugador Luis Reyes ha sido transferido a @ClubAmerica en venta definitiva. ¡Gracias por defender la Rojinegra; éxito en tu nueva etapa!”, se lee en el Twitter del conjunto rojinegro.

Informamos que el jugador Luis Reyes ha sido transferido a @ClubAmerica en venta definitiva.



¡Gracias por defender la Rojinegra; éxito en tu nueva etapa! pic.twitter.com/yGLjcLhLZW — Atlas FC (@atlasfc) 18 de mayo de 2018

Cabe destacar que Luis Reyes no es el único jugador del Atlas que las Águilas tenían en la mira, pues de igual forma buscan hacerse de los servicios de Bryan Garnica, lateral de tan sólo 21 años, que igual se rumora que puede salir al futbol del Viejo Continente.

Reacción de Luis Reyes al ser fichado por América

Luis Reyes, apodado como el Hueso, ha tenido un semestre complicado por las lesiones, lo cual terminó siendo operado hace tres semanas de una pubalgia, lo cual tardará unos 15 días para su recuperación pero que ya hará como jugador de las Águilas.

“Desde la primera vez lo ponía todo en manos de Dios, no se había dado la oportunidad, por algo era, la verdad este último año en Atlas no fue como yo esperaba, tuve problemas físicos, después molestias de la pubalgia, la verdad fue algo muy difícil, la verdad sí veía un poco lejano ese del América, pero cuando me enteré que había otra vez interés y todo eso, me volví a ilusionar, ahorita estamos contentos y siguiendo recuperándonos de la lesión para estar al 100 por ciento”, comentó Reyes a Mediotiempo.

