Liga MX: América DEJA FUERA a Alfredo Tena de fuerzas básicas.

Uno de los máximos referentes históricos del conjunto del América y gran visor de talentos en las fuerzas básicas terminó su etapa como responsable de dicha área, se ha sabido que Alfredo Tena dejará de ser el mandamás en dicho sector de la estructura de las Águilas y ya no verá a los futuros futbolistas que puedan saltar a la Liga MX con el equipo de Coapa.

Y es que de acuerdo a la información expresada por el afamado periodista de Fox Sports, Rubén Rodríguez, el ‘Capitán Furia’, Alfredo Tena Garduño de 63 años de edad, ya no será más el máximo responsable de ser el que comande a los jóvenes Americanistas; todo esto debido a una reestructuración que se viene para el siguiente certamen de la Liga MX en el equipo del América.

Alfredo Tena Garduño.

Alfredo Tena cambiará de puesto en el América

Pero es oportuno destacar que Alfredo Tena Garduño no estará dejando de estar en la institución Americanista, ya que estará siendo removido a un puesto más importante en el organigrama del América; el cual de momento no se ha dado a conocer por no estar completamente definido el sitio que ocupará de ahora en adelante el ‘Capitán furia’.

AMERICA



Alfredo Tena sigue en el America. NO está fuera del club.



Deja las fuerzas básicas debido a una reestructuración y más adelante asumirá un puesto más importante, pero sigue en el club CON contrato. pic.twitter.com/ivn0KHBXVM — ��Rubén Rodríguez (@ruubenrod) May 28, 2020

Las Águilas no han mencionado quien será el nuevo responsable de los juveniles de las fuerzas básicas, pero se espera que con el paso de los días los seguidores sepan quien será el nuevo encargado del área que tantos frutos ha dado en los últimos años con los canteranos surgidos del América.

Directiva y entrenadores del América.

El ‘Capitán’ Furia, Alfredo Tena Garduño estuvo al mando de las fuerzas básicas durante tres años en su etapa más reciente en la institución de sus amores, pues asumió el cargo en el 2017; justamente cuando se dio el retorno a la Liga MX de Miguel el ‘Piojo’ Herrera como timonel del América en la presidencia de Santiago Baños.