Liga MX: Alexis Vega dejaría a las CHIVAS para ir a Europa

Alexis Vega, delantero de las Chivas Rayadas del Guadalajara, se ha convertido en una de las figuras más destacadas del conjunto rojiblanco, ya que es un futbolista que no le teme al protagonismo y que es capaz de colocarse al equipo al hombro en el momento que sea necesario. El canterano del “Rebaño Sagrado” tiene una potencia física muy importante y una capacidad para generar ocasiones de peligro.

Alexis Vega

Alexis Vega se queda con Chivas

A pesar de que Vega es un centro delantero por naturaleza, su capacidad para ubicarse en diferentes zonas de la ofensiva de la escuadra tapatía, lo han convertido en un indiscutible de Luis Fernando Tena y en uno de los más queridos por los aficionados del Guadalajara.

Alexis Vega dejaría a las Chivas para ir a Europa

Durante una entrevista para TUDN, el goleador de las Chivas y atacante de la Selección Mexicana, confesó tener ofertas de importantes clubes en el futbol de Europa, sin embargo, Alexis Vega aseguró tomarse las cosas con calma y darle tiempo al tiempo.

Alexis Vega quiere esperar para emigrar a Europa

"Me gusta España, Italia, Portugal, claro que ha habido acercamientos, pero no quiero adelantarme, me sigo concentrando en Chivas… Quizás un club de media tabla, me gustaría llegar y jugar, tener oportunidad de jugar minutos, si no me quedo en México", declaró Vega.

��️ "Me gusta España, Italia, Portugal (..) claro que ha habido acercamientos, pero no quiero adelantarme". ��



¿A qué liga se irá?https://t.co/1cHahKzz66 — Esto en Línea (@estoenlinea) May 21, 2020

Te puede interesar Liga MX: Jugador de Santos VIOLA cuarentena para participar en arrancones

Cabe recordar que diversos jugadores de las Chivas han tenido la mala fortuna de que el torneo actual esté a punto de ser cancelado, ya que era una temporada vital para el club y para varios futbolistas que pudieran dar el salto de calidad, entre ellos Vega. Sin embargo, estar en Chivas es vitrina importante y si Alexis se hace de un lugar en la selección de Gerardo Martino, no debe tardar en emigrar al extranjero.