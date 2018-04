Liga MX: Alejandro Arribas menciona que por primera vez la suerte está con Pumas

Alejandro Arribas está consciente de que la suerte de Pumas cambió en un abrir y cerrar de jornada, ya que de esperar resultados ajenos, además de estar obligado a ganar todos sus encuentros, ahora dependen sólo de ellos para clasificar a la Fiesta Grande de la Liga MX en su Torneo Clausura 2018.

Nuestros Pumas trabajaron esta mañana en el Olímpico Universitario, se entrenó arduamente con el objetivo de conseguir los tres puntos ante @Club_Queretaro #SoyDePumas pic.twitter.com/IzgZLpjU3y — PUMAS (@PumasMX) 26 de abril de 2018

En entrevista con Récord, Alejandro Arribas señaló que la suerte ha regresado al conjunto de los universitarios. Menciona que sería muy lindo si consiguieran el triunfo ante su afición, pues tal y como lo hicieron en Torreón, ahora deben ganar en casa.

“Estamos en la pelea. La verdad es que sería un momento muy lindo conseguir el objetivo frente a nuestra afición y frente a todos aquellos que nos han apoyado porque es una realidad que en todos los campos tenemos apoyo y aliento de nuestra afición” dijo Arribas.

Luego de declarar que el arbitraje no les había favorecido en el Clausura 2018, Arribas dijo que han obtenido la suerte que no se tuvo en otros partidos. Con anterioridad, Arribas señaló que el arbitraje no era parejo, pues siempre habían faltas contra Pumas pero ninguna era a su favor.

“Ahora se dio al revés de lo que había pasado en muchos partidos y por primera vez en el torneo creo que la suerte ha estado de nuestro lado” mencionó Alejandro Arribas.

En cuanto a conseguir su pase a la Liguilla en su estadio y ante la afición auriazul, comentó que dependen ellos, pues todavía deben ganar en casa para obtener el pase.

“Pero sabemos que no está todo hecho porque todavía necesitamos ganar el siguiente partido en casa y con nuestra gente y ojalá podamos hacerlo lo que es un hecho es que vamos a ir por todas” dijo Arribas.

¡El domingo nuestros Pumas buscan clasificar a la liguilla! Y hoy iniciaron la preparación para conseguir el objetivo. #SoyDePumas pic.twitter.com/AfNmujTevT — PUMAS (@PumasMX) 24 de abril de 2018

De igual manera, mencionó la gran participación que ha tenido el guardameta Saldívar, en el torneo.

“Tengo que decir también algo del portero nuestro, el Pollo ha estado magnífico, la verdad es que ha hecho un gran trabajo” sentenció Alejandro Arribas.