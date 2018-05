Liga MX: Alan Pulido se queda en Chivas, Pizarro tiene varias ofertas

Es una realidad que la directiva de Chivas no le quita la oportunidad a Rodolfo Pizarro para emigrar a Europa o hasta en algún equipo de la Liga MX, debido a que las ofertas están presentes, pero afortunadamente o lamentablemente no se ha logrado cerrar nada. El director deportivo del Rebaño, Francisco Gabriel de Anda, señaló que ha tenido conversación con el futbolista para saber cuál es su postura, por otro lado afirmó que el delantero Alan Pulido continuará vistiendo la camiseta de los Rojiblancos.

Alan Pulido

“No cerraríamos las puertas, por eso no defino, porque hay muchas ofertas, te puedo decir que hablé con él en la mañana y le dije que pase lo que pase tiene que estar convencido y satisfecho de lo que suceda.Si hay una oferta muy importante de Europa, ¿cómo le decimos que no?", aclaró el directivo deportivo.

Francisco Gabriel de Anda aclara que no le cerrarían las puertas a Rodolfo Pizarro. No garantiza su permanencia porque hay muchos interesados, aunque hasta ahora ninguna oferta oficial de Europa. @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/TMLvKFMUu2 — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) May 14, 2018

"Hoy no la hay, porque en la mesa de Chivas no hay esa oferta, Rodolfo Pizarro no está fuera de Chivas, ¿qué sucederá? Hay que esperar, porque hay ofertas ahí y si convienen al equipo y sobre todo al jugador en Europa, habrá que aceptarla y darle esa oportunidad al jugador, hoy por hoy no las hay”, recalcó.

“Si mañana llega un equipo y pone una cantidad que fuera imposible de igualar, tendríamos que negociar y entenderlo porque es un negocio”: Gabrie de Anda. Así, el director deportivo abre la puerta de mercado mexicano a referentes como Pizarro y Pulido. @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/lVn9QnyQOh — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) May 14, 2018

Para Paco de Anda fue extraño que se rumore que Pizarro ya esté establecido en algún equipo, sin embargo tiene presente que puede ser difícil conservarlo.

“Me sorprende, porque no hay nada con Pizarro ni con Pulido, se especuló mucho y es normal en caso de Chivas, muchos rumores, información que se tira por tirar, Pulido no sale, en el caso de Pizarro hay una insistencia de los medios. Sí ha habido ofertas de Europa sobre todo, de equipos mexicanos también, pero te puedo decir que en este momento Rodolfo Pizarro es jugador de Chivas”.

Rodolfo Pizarro

Se manejó una platica con Tigres por refuerzo

Cuestionado por el tema de la búsqueda de refuerzos para el Guadalajara, Francisco Gabriel de Anda confesó que se contactó a la gente de Tigres, especialmente con Ricardo Ferretti, pero el entrenador argentino de los felinos señaló que no estaban en condiciones de soltarle al futbolista que solicitaba.

Ricardo Tuca Ferretti

“De la lista que platiqué con Matías, ya tocamos base con dos jugadores y se hizo una oferta, el precio que le ponen a Chivas la cantidad con que venden esos ajustadores es el doble que a otros equipos, lo saben no es un tema que no conozcan. A Chivas se le ofrece en una cantidad y al mercado en otra, no caeremos en ese juego", aseguró.

Matías Almeyda

"Ayer hablé con Tuca de un jugador que queremos y me dio sus razones por las que no saldría, es una lista de cinco y espero que aquí estén, hay un trámite, otros interesados y trataremos de adecuarnos al perfil y necesidades del equipo”, finalizó.