Liga MX: “Ahora me he vuelto más agradecido”: Néstor Araujo

Néstor Araujo, quien hace unos días se anunció como baja de la Selección Mexicana para el Mundial Rusia 2018, platicó con Récord sobre cómo se ha sentido con este proceso. Incluso confesó que ya desea volver a los entrenamientos.

El 27 de marzo del 2018, fue una noche que marcó la carrera del jugador Néstor Araujo. Luego de dos meses, la lesión todavía persigue al futbolista, pero este se mantiene optimista confiesa que ha debido bloquear ciertos tipos de pensamientos, para poder recuperarse.

"Sí me he hecho muchas preguntas, en el sentido de ¿por qué me pasó a mí?, ¿para qué me pasó? Creo que en el último duelo de la Selección no estaba enfocado en lo que era el juego, había otras cosas exteriores y justamente pasó la lesión”, declaró Néstor.

El jugador del Santos Laguna continuó diciendo que desde ese partido ha aprendido a ser más agradecido. Confiesa su desesperación por ya volver a las rutinas de entrenamientos y partidos, pero ya se encuentra en proceso de volver a eso.

“Ese partido he aprendido mucho y ahora me he vuelto más agradecido, quiero jugar ya, antes a veces uno ni lo valora, pero ahora quiero volver a entrenar, estoy en ese proceso de volver y sentirme feliz jugando futbol.”, añadió Araujo.

La entrevista le fue realizada a Néstor Araujo, días antes de que se diera a conocer su baja del Tricolor, pero en la misma, señala que por ahora debe concentrarse en recuperar el nivel que tenía antes de su lesión, pero sabe que será paso a paso.

"Bloqueo los pensamientos, en este último mes y medio me he puesto en mi lugar y he dicho: estoy lesionado, no puedo pensar más allá, estoy tratando de recuperar lo funcional de mi cuerpo”, remató Néstor Araujo.

Ayer se dio a conocer que el sábado se le retiró a Néstor Araujo, el material que había sido utilizado para la reparación del ligamento interno de la rodilla y este no presentó rastros de infección, por lo que Néstor terminará su proceso de recuperación con el Club Santos Laguna.