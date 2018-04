Liga MX: Aficionados agreden a Orozco y este los llama “pende…”

Jonathan Orozco, portero del Santos Laguna se encontraba realizando su entrenamiento diario, cuando unos aficionados le gritaron ciertas cosas que al arquero no le parecieron. De acuerdo a Multimedios, el guardameta fue a encarar a sus agresores y los llamó “pende…”

En el video que se puede encontrar en dicha página, se puede ver cómo Orozco se retira los guantes y encara a las personas que se metieron con él. De hecho, se escucha cuando Orozco les pide que repitan lo que andan diciendo, además los tacha de chistositos y remata con un “no se quieran pasar de pende… dijo el guardameta de Santos.

Los hechos se suscitaron cuando Orozco se encontraba entrenando con el Santos Laguna en el TMS, momento en el que los aficionados empezaron a meterse de forma verbal con el arquero, situación que no fue de su agrado y los encaró.

Según informan, la gente que agredió a Jonathan Orozco, le estaba gritando “put…” en repetidas ocasiones. Situación que sacó de concentración al portero del Santos por lo que decidió plantarse frente a las personas que le estaban gritando.

Afortunadamente el hecho no pasó a mayores, ya que se puede apreciar que los aficionados no continuaron gritando, por lo que el arquero sólo se dio la media vuelta y continuó con las actividades que estaba realizando.

"Que vengan a mi casa a ofenderme sin sentido no se lo permito a nadie. A lo mejor por quererse hacerse el gracioso el chavito que después se escondió, por eso voy y los encaro, si me lo quieres decir dímelo de frente, no me lo digas cuando estoy a 50 metro y una reja atrás. Esto no lo tolero porque yo no ofendo a la gente" concluyó el guardameta.