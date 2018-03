Liga MX: Adiós al resto del Clausura para Rogelio Funes Mori

¡Baja importante para el equipo de Rayados! El conjunto Regio informó a través de un comunicado que su delantero, Rogelio Funes Mori, no estará activo por lo menos mes y medio, al haber sufrido una lesión en la pierna derecha.

Según Monterrey, el argentino sufrió un "problema neurovascular" en la pierna derecha una vez que se le realizaron unos estudios, al analizar su evolución, será intervenido quirúrgicamente, por lo pronto no se tiene una fecha exacta.

Rogelio Funes Mori viajó a Barcelona en compañía del doctor Francisco García, para que lo revisara un especialista, quien le informó que tenía un cuadro de síndrome compartimental en la pantorrilla derecha. Una vez confirmada la situación, se dio a conocer a los aficionados.

No se necesita ser un experto en la condición física para saber que Funes Mori no estaba al cien por cierto, por lo que no podía terminar los partidos en buena forma, en varias ocasiones se veía obligado a salir de cambio al sentirse resentido, ahora se verá obligado a someterse a una operación para que desaparezca la lesión.

El delantero argentino había sido titular en todos los juegos de la campaña con Monterrey, 12 encuentros disputados. No estará en los juegos restantes que son contra Pachuca, Pumas, América, Lobos y Tigres.

Analizando todas las posibilidades, si Monterrey clasifica a la Liguilla, el porcentaje de probabilidad de que el delantero aparezca es muy bajo y sería en la Final, porque además de las seis semanas de recuperación, se necesitarán mínimo otras seis semanas para que retome el aspecto físico, notificó Rayados a Mediotiempo.

Hasta la fecha, Rogelio Funes Mori, había jugado mil 40 minutos en la campaña durante el Clausura 2018, con cinco anotaciones en ese periodo de tiempo.

El club Monterrey ya había previsto esa baja importante, por tal motivo contrataron a Lucas Albertengo como refuerzo, jugador que funcionó como relevo a Funes Mori en la última jornada al minuto 78.

