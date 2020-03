Liga MX: Abogada de Renato Ibarra deja caso por razones de género

Todo parece indicar que ha empeorado la situación jurídica de Renato Ibarra, futbolista del América de la Liga MX y quien se encuentra preso en el Reclusorio Oriente por una presunta agresión contra su esposa, ya que este lunes la abogada que encabezaba el caso, Paloma Taracena, decidió separarse de la defensa del ecuatoriano de manera definitiva.

Renato Ibarra fue abandonado por su abogada

Tarecena dejó el caso por los delitos que le imputan a Ibarra

La abogada penalista declaró que prefería alejarse del caso por “razones de género”, ya que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Ciudad de México, acusa a Renato Ibarra de los delitos de feminicidio en grado de tentativa, intento de aborto y violencia familiar.

Renato Ibarra es acusado de presunta agresión

De acuerdo con una entrevista realizada por Grupo MILENIO, el abogado Julio Delgado, dio a conocer que por lo pronto él continuará con la representación legal del atacante azulcrema, por lo que ya prepara la estrategia para la continuación de audiencia de vinculación a proceso.

Renato Ibarra y su esposa

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

“Es correcta la información, Paloma se separó del caso y a mí no me han revocado de la defensa, por lo que continuaré con mi cliente, presentando pruebas de que las cosas no sucedieron como argumenta la fiscalía”, puntualizó.

Paola decidió dejar el caso por las acusaciones

Te puede interesar América no apoyara a Renato Ibarra por golpear a su esposa

El próximo jueves se realizará una audiencia en donde una juez determinará si Renato Ibarra es vinculado a proceso o queda en libertad, por lo que de ser procesado el futbolista de las Águilas seguirá en reclusión ya que el feminicidio en grado de tentativa está contemplado con carácter de prisión preventiva oficiosa.

Renato Ibarra permanecerá recluido en el Reclusorio Oriente

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana