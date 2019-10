Liga MX AMENAZA con desafiliar al Veracruz si no se presenta en duelo ante Tigres (VIDEO)

Liga MX AMENAZA con desafiliar al Veracruz si no se presenta en duelo ante Tigres

Luego de la amenaza de los jugadores del Veracruz, quienes aseguran que no asistirán a su compromiso de la Jornada 14 en señal de protesta, el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, lanzó una advertencia en la que señala que de no se presente el equipo jarocho al partido que sostendrá este viernes contra los Tigres en el estadio Luis "Pirata" Fuente, será desafiliado automáticamente de la màxima categoría del futbol mexicano.

“Si el club no se presentase a jugar el viernes, el reglamento es claro: aquel club que no se presente a la competición, desciende automáticamente. Se aplicarían los artículos correspondientes por poner en riesgo la integridad de la competencia e iniciaría el proceso de desafiliación”, sentenció el directivo.

Al respecto, comentó que es imposible ayudar a los jugadores si éstos no presentan las denuncias correspondientes en contra del equipo. Pues detalló que de existir dichas controversias se procedería a la dictaminación antes de terminar la fase de calificación.

“Nos encontramos maniatados para apoyarlos. No sé qué decidan. En la plática de hoy me dijeron que quedaban en stand by (en espera). Iban a pensar, no tomaban la propuesta que le hicimos como liga", mencionó.

Finalmente, Bonilla refirió estar muy sorprendido de que la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFPro), encabezada por Álvaro Ortíz, no aconsejó a los jugadores rechazar cualquier acuerdo de palabra.

La AMFpro no asesoró adecuadamente al plantel

“Nosotros nos confiamos en que la asociación iba a hablar con los jugadores y que les iban a insistir en no realizar acuerdos que no estuvieran firmados. Jamás nos imaginamos que la asociación no les iba a decir que no hacerlo los iba a meter en un problema”, concluyó la máxima autoridad de la Liga Mx.

