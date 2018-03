Liga MLS: Zlatan Ibrahimovic podría debutar en el derbi de L.A. frente a Carlos Vela

Se tienen muchas expectativas sobre el debut de Zlatan Ibrahimovic con el LA Galaxy en la MLS, los aficionados están emocionados y podrían verlo en acción más pronto de lo esperado, ya que el técnico Sigi Schmid lo tiene contemplado en su planeación estratégica para el partido de este sábado contra Los Angeles Football Club.

"Estás hablando de Zlatan Ibrahimovic, no de un ser humano normal y mortal. Estoy seguro que él te diría lo mismo. Él es muy competitivo, ama la competencia y los retos. Si me preguntan si esta listo para jugar 90 minutos el sábado, mi respuesta es no. Pero ¿tendrá algún papel en el partido? Es muy probable", declaró Schimd.