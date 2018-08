"Liberamos un poco la tensión", Isaac Brizuela

El Guadalajara tuvo presentó una semana perfecta, acumuló tres victorias de tres y volvió a tener vida en el torneo Apertura 2018, lo que para Isaac Brizuela liberó presión en el club.

Luego de derrotar por marcador de 1-0 al Atlas y perfeccionar la semana, el volante rojiblanco contempló que el Rebaño despertó en el momento que necesitaban y ahora ya se encuentran en zona de Liguilla.

“Para mí sí, creo que las primeras jornadas no lo habíamos hecho mal, creo que habíamos jugado bien, lamentablemente no llegaban los resultados, no se nos acompañaba, el equipo siguió por la misma línea, confiamos y lo hablamos que seguir jugando como lo estábamos hecho estábamos más cercanos a tener una victoria y fue la mentalidad de todo el plantel. El cuerpo técnico también merecía estos tres triunfos”, comentó Brizuela.

“Veníamos trabajando de muy buena manera y liberar un poquito de tensión, se hablaba de que no habíamos ganado en casa, ahora nos tocó ganar, semana muy importante para nosotros y ahora tratar de descansar y pensar en la Copa".

El Guadalajara se llevó la victoria el viernes ante Veracruz, el martes contra Necaxa y cerró conquistando el Clásico Tapatío para alcanzar las 10 unidades.

Mejor adaptación

Para Brizuela, la escuadra rojiblanca poco a poco se mete más la idea del entrenador, José Saturnino Cardozo.

“En momentos jugamos como nos lo plantea el cuerpo técnico, tener el balón, ser agresivos, estar muy cerca de la marca, por momentos sabemos que también el rival propone y tiene llegada, pero estamos tranquilos porque estamos teniendo el funcionamiento que nos pide el cuerpo técnico”, declaró.

Chivas hará a un lado la Liga y se centrará en la visita que harán el martes al Morelia en la Copa MX.

“Nos habíamos propuesto en estos tres juegos sacar los nueve puntos, sabíamos que no iba a ser fácil, creo que partido tras partido fuimos generando confianza, supimos mejorar por un rato mejor el balón, al principio Atlas salió a presionarnos, tuvo mucha llegada, lamentablemente para ellos no concretaron, pero al equipo lo veo con mucha confianza, el ganar un clásico te motiva más, y a seguir pensando en seguir sumando de tres”, puntualizó.