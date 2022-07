Lewis Hamilton reveló cuándo se retirará de la Fórmula 1

Sebastian Vettel sorprendió a todos los aficionados de la Fórmula 1 al revelar que no renovará su contrato con Aston Martin para la siguiente temporada, con el objetivo de dejar la categoría y concentrarse en su familia.

Debido a esto, muchos pilotos reflexionaron sobre la decisión del alemán, entre los que resaltó Lewis Hamilton por su análisis sobre su futuro en el automovilismo según informa ESPN.

Tras la decisión de Sebastian Vettel, Lewis Hamilton se convertía en el segundo piloto más experimentado de la Fórmula 1 con 37 años de edad, detrás de Fernando Alonso, quien acaba de cumplir 41.

El piloto de Mercedes es consciente de que no le quedan muchos años en los monoplazas de la Fórmula 1, por lo que habló sobre esto en la rueda de prensa previa al inicio del Gran Premio de Hungría.

“Cuando digo que tengo 'combustible en el tanque', es porque todavía estoy luchando con todas estas cosas y siento que tengo mucho que hacer. No creo que me vaya cuando esté completamente exhausto y no me quede nada para dar, pero espero que tome un tiempo”.

Las palabras de Lewis Hamilton van acorde al mensaje que transmitió Sebastian Vettel hace unos días para anunciar su retiro, donde expresó que su objetivo en la vida ya no son las carreras ni la velocidad.

Lewis Hamilton piensa en el retiro

El piloto alemán confesó que perdió las ganas de seguir compitiendo en la Fórmula 1, situación que el piloto británico querría evitar y buscará abandonar la máxima categoría antes de que eso suceda.

A finales de 2021, Kimi Räikkönen decidió abandonar la Fórmula 1 cuando era uno de los pocos campeones que había en la parrilla y, este año, lo hará Sebastian Vettel. De esta manera, la generación de Lewis Hamilton desaparece poco a poco de la máxima categoría.

