Lewis Hamilton podría GANAR el Gran Premio de Gran Bretaña

Lewis Hamilton, el más rápido en ambas carreras en la sesión final, estuvo 0.313 segundos por encima de Bottas, mientras que Max Verstappen de Red Bull superó a Ferrari mejorado de Charles Leclerc a tercera.

Lando Norris de McLaren protagonizó el quinto lugar, por delante del llamado "Pink Mercedes" Racing Point of Lance Stroll.

Sebastian Vettel, de Ferrari, solo pudo llegar décimo después de luchar durante todo el fin de semana.

Mercedes intocable

Se esperaba que los autos Mercedes volaran alrededor de los barridos de Silverstone de alta velocidad y así lo demostró, con Hamilton terminando la calificación 1.022 segundos más rápido que Verstappen.

Los autos negros tienen tal ventaja, exacerbada por la caída de Red Bull y Ferrari en comparación con el año pasado, que en esta etapa parece difícil verlos derrotados en todo este año.

La pole de Hamilton fue su quinta en Silverstone en seis años y tiene el objetivo de extender su récord de victorias en casa a siete el domingo.

Pero estuvo lejos de ser simple: Hamilton fue derrotado por Bottas en las dos primeras sesiones de calificación e incluso tuvo un giro temprano en la segunda, pero sacó las vueltas de la bolsa cuando importó en el top 10 de tiroteo.

Lewis Hamilton correrá de la mano de Mercedes

Lewis Hamilton dijo que hay una brecha relativamente grande entre nosotros y el tercer lugar, pero no importa. Valtteri me está empujando hasta el límite. Me ha estado presionando todo el fin de semana".

"Hice algunos cambios antes de calificar y fue peor. Fue una verdadera lucha por ahí. Esta pista es difícil con el viento y es como hacer malabarismos con bolas mientras se hacen girar platos a alta velocidad".

Tuvo ese giro, pero con algunas respiraciones profundas logró recomponerse. “Nunca pasa de moda".

Bottas dijo que estaba esperando la Q3 pero luego comenzó a moverse un poco más con la parte trasera. No se sabe qué pasó, “Lewis encontró más que yo".

Hamilton dijo que había extrañado a los más de 100,000 fanáticos que normalmente acudían en masa a Silverstone para este fin de semana, pero dijo: "Espero que en casa lo hayan disfrutado hoy".

Signos positivos para Ferrari

Verstappen dijo que no había forma de desafiar al Mercedes, pero a Red Bull le preocupará que mientras el tiempo de Hamilton fue 0.7 segundos más rápido que la pole de Bottas del año pasado, el propio Verstappen fue un poco más lento que en 2019.

"Muy temprano en la calificación hubo demasiado rápido", dijo. "Intentas aceptar eso y hacerlo lo mejor que puedes. Ser P3 es un buen comienzo".

"Somos pequeños pero más cercanos en la carrera. No digo que vaya a pelear contra ellos, pero al menos tienes una oportunidad de pelear comenzando tercero".

Su compañero de equipo, Alexander Albon, estaba luchando después de un accidente el viernes y se perdió gran parte de la sesión de práctica final con un problema de batería y calificó solo 12º.

Verstappen tuvo que luchar para vencer a Leclerc, en la mejor calificación de Ferrari del año.

El equipo italiano eligió una configuración de baja carga aerodinámica para este fin de semana, descubriendo que les da un fuerte ritmo de una vuelta, pero han estado luchando en carreras largas y esperan ser menos competitivos en la carrera.

Detrás de ellos, Norris se destacó por McLaren, con un encantador diseño de casco creado por una fan de seis años para el fin de semana.

Tomó quinto en la parrilla, por delante de Stroll y un poco menos de 0.2 segundos más rápido que su compañero de equipo Carlos Sainz.

"Estoy muy contento. Fue una clasificación un poco escasa, salí en mi primera vuelta de empuje de la Q1. En la Q3, logré armarlo y ponerlo. No sé si fue mi mejor vuelta. , pero una de mis mejores vueltas ".

Los Renaults mejorados de Daniel Ricciardo y Esteban Ocon fueron octavos y novenos, con Vettel tomando el último lugar en el top 10 casi a la deriva del compañero de equipo Leclerc después de perder cantidades significativas de tiempo en la pista durante el fin de semana debido a una serie de problemas de confiabilidad.

TE PUEDE INTERESAR:Lewis Hamilton en duda su continuidad con Mercedes

George Russell, de Williams, fue 15º, pero está siendo investigado por no reducir la velocidad de las banderas amarillas de precaución y caerá tres lugares si es encontrado culpable.