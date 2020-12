Lewis Hamilton habla del caso de COVID-19 y estará en GP de Abu Dabi.

El piloto británico Lewis Hamilton tras dar positivo de COVID-19, hace nueve días, reveló que en este tiempo ha sido uno de los tiempos más complicados por los que ha pasado; así lo reveló en su cuenta oficial de Instagram con un mensaje para sus seguidores.

"Sé que no di noticias la semana pasada (su último mensaje se remonta al anuncio de su positivo el 1 de diciembre), pero fue realmente una semana entre las más duras que he vivido en mucho tiempo. Sólo me dediqué a recuperarme y a intentar estar en forma para volver a subir al coche para la última carrera de la temporada, en Abu Dabi".

De momento el siete veces Campeón del Mundo de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, se encontraba realizando ejercicio físico. Recordar que fueron algunos días después al Gran Premio de Bahréin del pasado 29 de diciembre que sintió los síntomas y que posterior a ello salió positivo.

Hamilton habla de lo vivido por COVID-19

Hamilton deja este día el aislamiento para poder acudir a Abu Dabi en caso de dar negativo y así poder correr en caso de estar completamente recuperado el último Gran Premio de la actual temporada. Positivo un día después del Gran Premio de Bahréin el 29 de noviembre después de haberse despertado con síntomas, Hamilton se perdió el siguiente GP, sobre el mismo circuito de Sakhir, siendo sustituido por su compatriota George Russell, piloto de Williams y miembro de la filial Mercedes.

Este domingo 13 de diciembre se desarrollará en Abu Dabi el último Gran Premio de la Temporada actual de la Fórmula 1, en donde el piloto británico Lewis Hamilton estará presente tras superar su problema con el COVID-19; esto previo al cierre de la campaña de la máxima categoría del automovilismo y en donde buscará engrandecer una vez más su nombre en la historia del automovilismo.

