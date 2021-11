Lewis Hamilton estaría a punto de ser sancionado en el Gran Premio de Brasil

Lewis Hamilton, quien es el actual campeón de la Fórmula 1, podría ser sancionado con una pena de cinco puestos en el Gran Premio de Brasil que se llevará a cabo este segundo fin de semana de noviembre.

De acuerdo al piloto, la penalización sería por un posible cambio de motor en su auto, el cual depende de la llegada de varios equipos para el vehículo como contenedores de carga, cuya entrega se encuentra retrasada.

"En este momento realmente no puedo comentar nada [..,] creo que los motores aún no han llegado [...] Hasta donde sé, mi motor está bien, pero lo sabremos más tarde", dijo Hamilton quien podría perder su título, según afirman ex pilotos de la F1.

¿Por qué sería multado Lewis Hamilton?

Lewis Hamilton se enfrenta a fuerte penalización de F1

Según los informes obtenidos por La Verdad Noticias, si Mercedes decide que el siete veces campeón de F1 debe competir con el quinto motor de la temporada, automáticamente recibirá una sanción de cinco puestos en la parrilla de salida.

La sanción limitaría sus posibilidades de obtener el título mundial, en especial después de tres carreras sin una victoria, siendo superado por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Sin embargo, Lewis Hamilton extendió su contrato con Mercedes hasta 2023, además reveló que la prioridad de su equipo es ganar el título de constructores que han obtenido de manera invicta desde 2014.

"Si soy totalmente honesto, no estoy pensando en mí [...] Por supuesto que quiero ganar el campeonato de pilotos, pero el de equipos es muy importante por los recursos que obtienes para desarrollo y por las personas que trabajan en la fábrica".

¿Cuándo será el Gran Premio de Brasil?

Gran Premio de Brasil

El Gran Premio de Brasil se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre en punto de las 11 de la mañana en el Autódromo José Carlos Pace de São Paulo, donde Lewis Hamilton intentará obtener los mejores títulos para Mercedes.

