Lewis Hamilton critica a la FIA tras Gran Premio de Bélgica: “El dinero manda”

Lewis Hamilton criticó a la FIA por priorizar el dinero cuando fue obligado a correr en el Gran Premio de Bélgica, y afirmó que el hecho de haber dado tres vueltas oficiales con safety car antes de que la carrera terminara por una maniobra de la organización para cumplir con sus contratos.

El heptacampeón dijo que pese a las condiciones del clima la FIA quería evitarse reembolsos a organizadores, canales de televisión ya los aficionados que habían pagado sus entradas, por lo que a pesar de que a él le era imposible hacer la carrera, “el dinero habló”.

Entrevistado por Sky Sports, Hamilton aseguró que “las dos vueltas para empezar la carrera fueron solo cuestión de dinero”, y concluyó que a los únicos que salieron perdiendo fueron los fanáticos, a quienes “se les robó una carrera y merecen un reembolso”.

Gran Premio de Bélgica debió suspenderse

Hamilton salió a competir en un auto de seguridad.

El piloto británico de Mercedes dijo que la mejor opción para los organizadores debieron haber suspendido el evento y que el Gran Premio de Bélgica se corriera mañana con mejores condiciones climatológicas.

“Es una pena que no hayamos podido hacer la carrera mañana, lo de hoy no fue una carrera. Creo que el deporte tomó una mala decisión hoy. Hay un mínimo de dos vueltas que debes completar para que una carrera sea considerada como válida, así que solo hay una razón por la que nos enviaron a pista después del largo parón, por eso me siento mal por los aficionados”, añadió.

Lewis Hamilton F1

El británico estaría solo dos años más en la F1.

Al concluir el evento en Bruselas, Hamilton terminó en tercer lugar por debajo del primer lugar, el neerlandés Max Verstappen, y de su compatriota AG. Russell.

Los aficionados habían disfrutado de un gran año para la Fórmula 1 hasta que recientemente la polémica por la colisión entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, que habían competido por las primeras nueve carreras de la temporada, dio inicio a una nueva rivalidad.

La opinión de algunos de que Lewis Hamilton tuvo la culpa del accidente llevó a asegurar que el veterano sería recibido con un abucheo al finalizar la carrera de hoy en el Gran Premio de Bélgica.

