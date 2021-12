Lewandowski se sincera y responde a las palabras de Messi por el Balón de Oro

Como sabes el Balón de Oro de este 2021 fue dado a Lionel Messi, quien compitió contra Robert Lewandowsk por el galardón y a quien dedicó unas sinceras palabras llenas de humildad que emocionaron a todos, pero ¿qué dijo sobre el polaco Leo?, y ¿cómo respondió el polaco?, ¡aquí te lo decimos!

En La Verdad Noticias te recordamos que Lionel sumó este año otro de estos trofeos, teniendo ya en su totalidad siete de los galardones.

Anteriormente te contamos que Robert ganó el premio a Mejor Delantero del año; sin embargo, ahora te diremos qué le ha respondido a Messi luego de las palabras que le brindó al recibir su séptimo premio de la France Football.

¿Qué le dijo Lionel Messi a Robert?

Lionel. Foto: es.uefa.com

El delantero del París Saint-Germain Football Club, aprovechó la ceremonia donde recibió su más reciente galardón para dedicarle un conmovedor discurso a su contrincante Lewandowsk, estas fueron sus palabras:

"Es una noche especial para mí. Es un honor pelear con Lewandowski, fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar.”

Además, añadió:

“Fuiste justo ganador, tendrías que tenerlo en casa también.”

¿Cómo respondió Robert Lewandowsk a Messi?

Robert. Foto: bolavip.com

Fue por medio de Kanale Sportowym, un canal de televisión polaco que Robert dio a conocer lo que piensa acerca de las palabras que Lionel de brindó durante la gala del Balón de Oro:

"Quisiera que sea una declaración sincera y copada de un gran jugador y no solo una declaración sino que no sean puras palabras.”

Y añadió:

“Por supuesto, no me quiero enorgullecer o emocionar pero, como dije, hay toda una elección en base a todo lo que se está haciendo".

El polaco señaló que respeta el nivel de juego de Messi y todo lo que ha logrado, y que el simple hecho de que estuviera disputando con él el galardón es, comentó:

“...un indicador de mi propio nivel.”

Por último, el polaco dijo sentirse muy orgulloso de lo dicho por Leo y que lo aprecia, aunque no dudó en externar que se sintió triste por no ganarse el trofeo, una que dijo no fue de un día o dos, sino que pasó más así, aunque resaltó:

“...estoy contento que no nos tocó un partido en la semana en este tiempo.”

Si quieres saber más sobre el futbolista polaco tienes que revisar Robert Lewandowski amenaza a Tigres.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de amp.24horas.cl