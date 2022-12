Qatar 2022: Lewandowski arremete contra su DT por la eliminación de Polonia

El 9 de la Selección de Polonia salió muy molesto ha declarar acerca de la derrota de Polonia, pues, para Lewandowski, es obvio que la estrategia del Director Técnico de Polonia, Czesław Michniewic, no funciona. Así que, aquí, en La Verdad Noticias te detallaremos que fue lo que dijo el delantero del Barcelona.

En la actualidad, Lewandowski tiene 34 años, por lo que, difícilmente, llegaría a jugar otro Mundial, no obstante, el mismo jugador afirmó que existen otras variantes que definan si seguirá en la Selección de Polonia, pues dijo que necesitaba sentirse feliz a la hora de jugar y, con el planteamiento de Michniewic, no lo era:

“Es importante incluso para un futuro cercano. Obviamente, lo soy cuando intentamos atacar. Cuando jugamos a la defensiva no hay tanta alegría. No me gusta”.