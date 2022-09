Lesión de Raúl Jiménez será evaluado hasta última hora para ir a Qatar 2022

El Mundial Qatar 2022 está más cerca cada día, y los plazos para entregar la plantilla final están definidos, por ello la Selección Mexicana estirará hasta donde pueda los plazos para definir si llevarán a Raúl Jiménez o no, pues su lesión sigue igual.

Sus constantes lesiones lo han mantenido al margen de las canchas durante los últimos meses, tanto en el Tri, como con el Wolverhampton, donde no ha podido jugar más que unos minutos, pero sin anotar gol alguno.

Incluso fue convocado a los amistosos actuales solo para hacer grupo previo al torneo, pero no se tiene certeza de su presencia, porque la lesión sigue sin tratarse de una manera que lo ayude a mejorar, por ello estuvo en las gradas.

Ahora falta comprobar cuál es el alcance de su lesión, y si tendrá un impacto muy grande que lo deje sin Mundial, o cómo lo harán, y ya se habló de que pasaría con él, en La Verdad Noticias te contamos el plan de la Selección.

Esperarán por la lesión de Raúl Jiménez

Jiménez ha estado fuera varias semanas

Ante la posibilidad de que haya espacio para su recuperación, el plan de Gerardo Martino es esperarlo hasta último momento, pues tienen como límite el 14 de noviembre para recuperarlo e incluirlo, de otra forma no podrá ir.

Si no es inscrito en esa fecha no se podrá hacer nada, pues será síntoma de que no pudo recuperarse, y su lugar deberá ser ocupado por otro jugador, en ese caso podría ser que Funes Mori, Santiago Giménez y Henry Martín sean los elegidos.

Selección Mexicana deberá definir convocatoria

Chcuky irá a Qatar 2022

Si bien, hay puestos que no son debatibles como el de Ochoa, Lozano o Edson Álvarez, otros jugadores deberán dar más de sí para poder acudir al Mundial, pues de los 31 convocados, cinco deberán abandonar el barco mundialista.

Incluso con la falta de Raúl Jiménez esto haría que cuatro aún tuvieran que dejar espacio, y solo los delanteros estarían ya confirmados, pero falta la defensa y el mediocampo, que es donde más opciones se tiene para convocar.

