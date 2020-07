Leroy Sané: "Si el Manchester City gana la Champions League, no sufriré"

El extremo alemán, Leroy Sané, explica por qué rechazó la posibilidad de una gloriosa final en el Manchester City para unirse al Bayern Munich este mes y cómo Pep Guardiola llevó su juego "a un nivel completamente diferente". Sané sonríe y admite que fue un dilema el salir del City, algo que necesitaba una cuidadosa consideración.

La transferencia del jugador de 24 años del City al Bayern Munich estaba a punto de finalizarse, pero ¿Se uniría a principios de julio o se quedaría por una inclinación a la Champions League?, Sané llegó al City después de un movimiento de 37 millones de euros del Schalke en 2016.

En sus palmarés se encuentran dos Premier Leagues, una Copa FA y dos Copas de la Liga, pero la Champions League fue la que se escapó. El futbolista se encuentra disponible después de 10 meses de lesión en el ligamento de la rodilla, el extremo de Alemania seguramente pudo sentir un final glorioso en la despedida con su club tras vencer 2-1 al Madrid.

Leroy Sané, el nuevo jugador del Bayern Munich, ha dicho que no sufrirá si el Manchester City gana la Champions League

Al final, Sané le dio la espalda al sueño, el pragmatismo prevaleció sobre el romance. Tal vez, había quemado sus contactos con el City, aunque no hubo ninguna sugerencia al respecto durante su presentación como jugador del Bayern el jueves. Su transferencia de 55 millones de euros se anunció el 3 de julio y no puede jugar para su nuevo club hasta la próxima temporada.

Sané agradece al Manchester City

Sané ha mencionado que el momento de salir del club ya había llegado, y lo que quiere ahora es esperar su próximo desafío con optimismo. No tiene margen para el arrepentimiento. "Pensé en ello, obviamente, y el City tiene la opción de ganar la Champions League", dice Sané. "Pero tomé esta decisión y estoy totalmente de acuerdo. “Si el City lo gana, entonces estoy feliz por el club y por todos mis amigos allí. Si realmente sucede (y la ciudad gana), no creo que sufra mucho porque yo tomé la decisión y nadie más”, concluyó el futbolista.

Se le preguntó a Sané si se arrepiente de su tiempo en el City y menciona las "buenas temporadas en las que fuimos favoritos para la Champions, pero no lo logramos". "No es como si dijera que lamento no haberlo ganado allí", continúa. "Tuve buenos momentos y buenos recuerdos y no hay nada que pueda decir que lamente".

Leroy Sané: "Si el Manchester City gana la Champions League, no sufriré"

Sané fue sobresaliente en 2017-18 cuando contribuyó con 14 goles y 19 asistencias en todas las competiciones en camino a ser nombrado como el jugador joven del año de la PFA, y sus números permanecieron altos la temporada pasada con 16 goles y 18 asistencias.

Sané podría ser testigo de un Bayern Munich vs Manchester City

Parecía que iba a unirse al Bayern el verano pasado, pero todo quedó en suspenso cuando sufrió la lesión contra el Liverpool. Sané solo tiene cosas buenas que decir sobre Manchester City y le da crédito a Pep Guardiola por haber llevado su juego "a un nivel completamente diferente". Hubo momentos en que el relajado Sané y el ultraintensivo Guardiola parecían destinados a chocar.

Sané dice: “Jugué solo una temporada completa en el Schalke cuando llegué a la ciudad y había mucho que mejorar. Puedo decir que mejoré en cada área con él (Guardiola) - técnicamente, el juego posicional ... todo mi juego cambió debido a la forma en que trabaja y cómo quiere que juegue ”.

¿Por qué salir de la ciudad? El contrato de Sané tenía un año de vigencia y rechazó los intentos de extenderlo. "Tenía la sensación de que necesitaba algo nuevo", dice Sané. “No se trataba de City ni de ninguna otra cosa". Sané dice que está "realmente contento con la forma en que se curó su rodilla", y no puede esperar para ponerse en marcha en el Bayern, donde ha tomado la camisa No 10, que usa Arjen Robben, entre otros.

"Robben es una leyenda para este club y hay mucha presión con el número, pero lo tomo con más alegría", dice Sané. "Tengo mis propios objetivos y quiero lograrlos en este club". Una pregunta clave para Sané era si sentía que el Bayern era una mejor apuesta que el City para los premios de élite del juego, principalmente, la Liga de Campeones.

TE PUEDE INTERESAR: Pep Guardiola: la estrella Leroy Sané podría entrenar nuevamente con el Manchester City

"Es difícil compararlos, están en diferentes ligas y no juegan exactamente el mismo fútbol", dice Sané. “Verás lo que sucederá si juegan uno contra el otro. Después de eso, puedes juzgarlos ". Podría suceder en la semifinal de la Champions League de esta temporada, si ambos equipos avanzan; El Bayern está 3-0 contra el Chelsea después de ganar en Stamford Bridge en el partido de ida. Leroy Sané sería un observador muy involucrado pero nada más.