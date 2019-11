Legendario Philip Lahm cumple 36 años de edad

En Alemania, Lahm es chaparrito sus 170 centímetros hacen que el jugador no destaque por su altura, precisamente. No obstante, y a pesar de no ser un defensa alto, Philipp Lahm se ganó el respeto del mundo del futbol ya se puede considerar una leyenda.

El jugador del Bayern nació el 11 de noviembre de 1983 en Munich y desde pequeño se integró al club. Debutó un 13 de noviembre del 2002 (en un duelo de Champions League frente al Lens que acabó en empate a tres goles) justo dos días después de haber cumplido 19 años.

Un defensa con mucho liderazgo

Philipp Lahm ya es leyenda del fútbol y un todo un mito en el FC Bayern München

Lahm pasó cedido al Stuttgart para las próximas dos campañas y regresó al Bayern para no irse nunca más. Con la Selección de Alemania, Lahm ganó el Mundial en el 2014 como capitán y deslumbró al mundo al anotar el primer gol de la competición en el Mundial de Alemania 2006, el cual fue de antología.

Philipp Lahm, internacional absoluto en 113 ocasiones, comenzó su trayectoria en el combinado germano en el conjunto sub-17. Se proclamó subcampeón de Europa con el sub-19. Tras su paso por las selecciones menores, Rudi Völler lo convoca por primera vez para la absoluta, haciendo su debut el 18 de febrero de 2004 con solo 20 años. Su debut fue en la victoria por 2-1 ante Croacia. Disputó las Eurocopas de 2004, 2008 (subcampeón) y 2012. En el Mundial de 2006 disputado en Alemania alcanzó el tercer puesto, al igual que en el de 2010. En Brasil 2014 se coronó campeón del mundo y pocos días después anunció su retirada de la selección alemana.

Philipp Lahm ya es leyenda del fútbol y un todo un mito en el FC Bayern München. Pese que a lo largo de su carrera el jugador fue tentado con grandes ofertas económicas por parte de los clubes más poderosos de Europa, el canterano siempre permaneció fiel a los colores del club de sus amores. ¡Todo un ejemplo de profesionalidad, honestidad y compromiso!

Su despedida en el 2017.

En más de 700 partidos de su carrera nunca fue expulsado. El lateral alemán culminó su carrera en el 2017 al final de la temporada y lo hizo con el equipo de sus amores el Bayern Múnich.

