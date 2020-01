LeBron escribió conmovedor mensaje a Kobe Bryant

El campeón de la NBA con los Cavaliers de Cleveland en el 2016, LeBron “the king” James escribió un epico y emotivo mensaje en su cuenta de Instagram para Kobe Bryant y la familia de la leyenda de las duelas, sintiendo el dolor y el luto de haber perdido a su hermano mayor y a su sobrina como él lo escribe en su cuenta oficial.

Fue a través del mensaje que Lebron se pudo despedir de Kobe Bryant y mandar el pésame a la esposa e hijos de la leyenda de la NBA, redactando sus sentimientos y compartiendo una foto donde aparecen ambos jugadores sonriendo y felicitándose por una jugada del Rey.

LeBron James escribió épico mensaje en su cuenta de Instagram para Kobe Bryant, “continuará con su legado”

"No estoy listo, pero aquí vamos. Estoy sentado aquí intento escribir algo para esta publicación, pero cada vez que lo intento, empiezo a llorar pensando en ti, en la sobrina Gigi y la amistad/lazo/hermandad que teníamos. Literalmente escuché tu voz en la mañana del domingo antes de que dejara Philly (Filadelfia) para volver a LA. No pensé ni en un millón de años que sería la última conversación que teníamos. ¡¿Qué demonios?!

Como lo menciona LeBron James la mañana del domingo antes de subir al helicóptero el y Kobe Bryant mantuvieron una conversación en la cual la plática central fue el récord que rompió el jugador de los Cavalier superando la marca del Black Mamba con los Lakers.

LeBron escribió el pesame para la esposa de Kobe y el dolor a su hermano y sobrina

El Rey también expresa sus sentimientos a la esposa de Kobe y a sus hijas, además de prometer que su legado no termina ahí sino que continuará.

"Mi corazón está roto y devastado, mi hermano. Te amo, hermano mayor. Mi corazón va para Vanessa y las niñas. ¡Prometo continuar con tu legado, hombre! Significas mucho para nosotros aquí, especialmente para la nación Laker y es mi responsabilidad poner esto en mi espalda y seguir adelante. ¡Por favor dame fuerza desde el cielo y cuídame! ¡Yo me encargo aquí! Hay muchas más cosas que quiero decir, pero no puedo ahora porque no puedo superarlo. ¡Hasta que nos volvamos ver!".

LeBron James detalla la perdida de su hermano mayor y de su sobrina

Fue así como LeBron James expresó su sentir por la pérdida de quien él llamaba su ídolo, con quien disputó varios encuentros en la NBA e incluso jugaron dos olímpicos juntos con el Dream Team de los Estados Unidos.

