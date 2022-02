LeBron dice que "la puerta no está cerrada" a un posible regreso a los Cavs

LeBron James dijo que la puerta "no está cerrada" a un posible regreso a los Cleveland Cavaliers y que su última temporada en la NBA "la jugará con su hijo" en una entrevista con The Athletic antes del Juego de Estrellas del domingo.

James, quien está de regreso en Cleveland para su aparición número 18 en el Juego de Estrellas, se encuentra actualmente en el primer año de un contrato de dos años y $85 millones que firmó a mediados de la temporada pasada con Los Angeles Lakers.

LeBron James no será agente libre hasta la temporada 2023-24

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, LeBron James no será agente libre hasta la temporada 2023-24. "La puerta no está cerrada en eso", dijo James a The Athletic el sábado cuando se le preguntó sobre un posible regreso a Cleveland.

"No estoy diciendo que voy a volver y jugar, no lo sé. No sé qué me depara el futuro. Ni siquiera sé cuándo estaré libre", agregó. James, quien es de Akron, Ohio, jugó sus primeras siete temporadas con los Cavaliers antes de irse al Miami Heat y luego regresar a Cleveland por otros cuatro años.

LeBron planea jugar con su hijo

Le dijo a The Athletic que no está interesado en recibir un descuento después de que finalice su contrato actual, pero dejó la puerta abierta para una posible excepción.

"Mi último año lo jugaré con mi hijo", dijo James. "Donde sea que esté Bronny, ahí es donde estaré. Haré lo que sea necesario para jugar con mi hijo durante un año. No se trata de dinero en ese momento".

Bronny James, un armador de 6-3 que juega baloncesto en la escuela secundaria en Sierra Canyon School en Chatsworth, California, está clasificado como el prospecto 43 en ESPN 60 para la clase 2023. Sería elegible para ser reclutado en 2024, cuando LeBron James tenga 39 años.

