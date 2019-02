LeBron James y los Lakers buscan los Playoffs de la NBA.|

Sin lugar a duda al inicio de la campaña se esperaba que el conjunto de los Lakers dominará las duelas de la NBA, sin embargo las lesiones de varios de sus elementos incluido LeBron James, sufrieron descalabros fuera del presupuesto y ahora en la segunda mitad de la temporada el equipo angelino buscará alcanzar un boleto a los Playoffs.

La primera mitad de la temporada la quinteta de Los Ángeles terminó con un récord negativo de 28-29 y fuera de la zona de los Playoffs, ubicándose en el décimo puesto de la Conferencia del Oeste. Cabe destacar que la estrella de 34 años de edad sufrió una lesión en Navidad que lo dejó fuera de las duelas por 18 encuentros.

LeBron quiere a los Lakers en Finales de NBA.

El basquetbolista LeBron James sabe que el resto de la temporada será fundamental su nivel para alcanzar junto a los Lakeres el objetivo de los Playoffs.

“Mi nivel de intensidad tiene que elevado. Me siento incómodo. Me encanta estar incómodo. Me enamoro de estar incómodo. Esta es otra cosa incómoda para mí y me encanta”, declaró LeBron, quien ha jugado la postemporada en 13 ocasiones consecutivas y en ocho ha estado presente en las finales.

Los Lakers suman cinco temporadas consecutivas sin calificar a la disputa por el título de la NBA, por lo que ese será el primer gran objetivo a cumplir.