LeBron James se convirtió en el Rey del Juego de Estrellas de la NBA 2018

En lo que resultó un duelo bastante apretado, la Conferencia Este comandada por LeBron James derrotó 148-145 a la Conferencia Oeste de Stephen Curry en el Juego de Estrellas de la NBA 2018.

Liderado por LeBron James, quien fue nombrado el mejor jugador de partido, sumó 29 unidades con 9 rebotes y 8 asistencias, así como 19 más de Kevin Durant, la Este no tuvo más que cerrar con un triunfo en donde lo destacado fue en la recta final con un juego intenso.

Durant marcó un triple a 8.39 del final del encuentro con asistencia de James, además de otro similar de Paul George a 6.19 para reponer el camino cuando el marcador estaba en adversidad.

LeBron James

Una faena defensiva fue la mostrada por el cuadro de James, que en todo momento dispuso de su juego brillante con la conducción del propio James, quien marcó la ofensiva clara y precisa en la recta final del encuentro, a pesar del trabajo de Curry.

El equipo de la Oeste tuvo en Damian Lillard al combatiente sobresaliente con 21 unidades, seguido de Joel Embiid con 19, además de los 11 del propio Curry.

LeBron James el mago del Baloncesto

Un jugador de baloncesto estadounidense que actualmente pertenece a la plantilla de los Cleveland Cavaliers de la NBA. Con 2,03 metros de estatura, su posición es la de alero, pero su talento, versatilidad y un poderoso físico le permite jugar tanto de base como de ala-pívot.

Con 18 años, James fue elegido en la primera posición del Draft de la NBA de 2003 por Cleveland Cavaliers. Con los Cavs ratificó el prometedor futuro que se labró durante su estancia en el instituto, y en su primera temporada se llevó el Rookie del Año de la NBA.

James, popularmente conocido como "The King", "King James" y "The Chosen One", lideró a los Cavaliers a sus primeras Finales de la NBA en 2007, donde cayeron ante San Antonio Spurs. Desde los Playoffs de 2006, Cleveland estuvo siempre presente en la fase final de la NBA hasta su salida en 2010.