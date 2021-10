LeBron James se accidenta en pleno partido, "no pude sacar la pierna"

LeBron James pudo celebrar la victoria de su equipo sin problemas luego de paralizar el corazón de sus seguidores tras sufrir un fuerte golpe en la rodilla que lo dejó en el piso del Staples Center durante varios segundos, causando la preocupación de todos, incluso de los jugadores del equipo contrario, los Grizzlies.

Los Lakers reconocieron que sintieron miedo pues recordaron una situación muy parecida que se vivió en marzo de este año con Solomon Hill y que mantuvo fuera al neoyorkino por 26 partidos.

Cuando ocurrió aquel primer incidente, James estuvo fuera de la NBA indefinidamente, por lo que incluso se llegó a creer que ahí había terminado su carrera deportiva por la gravedad de la lesión que sufrió en pleno partido.

LeBron James se lesiona la rodilla

LeBron sufrió un duro golpe en la rodilla

En las imágenes del partido se pudo ver que luego de encuestas, Desmond Bane cae sobre la rodilla de Lebron quien se encontraba debajo del aro y cuando éste sintió el impacto, cayó violentamente al suelo por lo que quedó varios segundos sin poder ponerse de pie.

“Cuando un rival cae sobre tu pierna no puedes hacer nada, y no pude sacarla de allí a tiempo” dijo en una entrevista.

Dijo que decidió quedarse en el piso por decisión propia para averiguar si el dolor no aumentaba y afortunadamente no fue así, “obviamente creo que mañana me va a doler un poco cuando me despierte, pero espero estar listo para el martes”.

Como parte de “El camino del Rey”, logró completar 40 minutos de jeugo en los que aportó 19 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias, puntaje que colaboró para darle el triunfo a los Lakers.

¿Qué posición juega LeBron James en los Lakers?

El basquetbolista destaca en la NBA

Es escolta, papel que ha sabido aprovechar pues se convirtió en uno de los principales anotadores del equipo y de los últimos tiempos de la NBA; su nombre es conocido en todo el mundo.

Apenas en febrero de este año, LeBron James fue el tercero en llegar a los 35 mil puntos en toda la historia, récord que lo pone en el ranking de máximos anotadores, según datos dados a La Verdad Noticias.

