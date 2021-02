LeBron James le responde a Zlatan Ibrahimovic “No me voy a callar”

Luego de la última crítica de Zlatan Ibrahimovic hacia LeBron Jemes, sobre su “actuación política” al trabajar en favor de la comunidad negra, este último defendió de nuevo la filosofía de utilizar su plataforma de deportista famoso.

¿Qué pasó? Si aún no te has enterado sobre la disputa entre ambos deportistas, en La Verdad Noticias te decimos cómo comenzó todo.

Resulta que el delantero del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, dijo en una entrevista reciente que cree que LeBron James debería centrarse en los deportes y criticó el activismo social y político de la estrella de Los Angeles Lakers.

LeBron dice que él lucha contra problemáticas sociales que él mismo vivió.

"(LeBron) es fenomenal en lo que está haciendo, pero no me gusta cuando la gente tiene algún tipo de estatus, van y hacen política al mismo tiempo", crítico Ibrahimovic. "Haz lo que se te da bien. Tu profesión. Juego al fútbol porque soy el mejor jugando al fútbol. No hago política. Si fuera un político, haría política".

Pero no tuvo que pasar mucho tiempo para que el jugador de la NBA respondiera al futbolista, Ibrahimovic, por criticar su activismo y dijo que este tipo de opiniones no le afectan.

LeBron responde a las críticas de Zlatan Ibrahimovic

“No me callaré sobre cosas que están mal. Predico sobre mi gente, sobre igualdad, racismo, opresión sistemática, cosas que suceden, porque yo fui parte de mi comunidad y vi lo que estaba pasando. Soy la persona equivocada a la cual atacar, porque soy una mente educada, hago mi tarea antes de opinar“, señaló, LeBron James.

No solo eso, LeBron James señaló que hace un tiempo, Ibrahimovic denunció “racismo inverso” en su contra, pero ¿qué fue lo que ocurrió en aquel momento hace casi 3 años?, en aquel entonces el sueco explotó contra la prensa de su país porque no se le daba el mismo crédito que a quienes se apellidan Andersson o Svensson.

“Me parece gracioso que diga eso porque es la misma persona que, en 2018, cuando estaba en Suecia, se quejó debido a que su apellido no era un común en apellido en su país y sintió que había racismo”, agregó la estrella del basquetbol.

