LeBron James expulsa a dos fans de los Pacers porque se burlaron de él

LeBron James está de vuelta en la cancha después de que tuvo que cumplir una sanción. Sin embargo, su reintegración a los Lakers para enfrentarse a los Pacers creó una nueva polémica, ya que el jugador pidió la expulsión de dos fanáticos que se estaban burlando de él.

James se acercó a los asientos de la primera fila con el árbitro y señaló a un hombre y una mujer que presuntamente le estaban faltando al respeto durante el partido. Ante esto, un miembro de seguridad ordenó a la pareja dejar el recinto.

A pesar de los abucheos contra los aficionados de los Pacers, tanto la mujer como el hombre hicieron algunos gestos para seguirse mofando del basquetbolista, y parece que no les importó ser echados, ya que lograron hacer enojar a LeBron James en su retorno al juego.

LeBron James no va a permitir que le falten al respeto

El basquetbolista de los Lakers considera que es importante no permitir que le falten al respecto, y los dos fans del equipo contrario cruzaron el límite:

"Hay una diferencia entre apoyar a tu equipo y cruzar una línea con gestos y palabras, cosas que yo no le diría a un aficionado y que ellos no deberían decirle a un jugador", explicó James en un encuentro con los medios posterior al partido del miércoles.

El alero lideró el triunfo del equipo de Los Ángeles con 39 puntos, ocho de ellos seguidos en sólo dos minutos de la prórroga. Añadió cinco rebotes y seis asistencias.

James se perdió un partido por primera vez en su carrera

James fue sancionado por agredir físicamente a Stewart/Foto: El Universal

Como mencionamos en La Verdad Noticias, recientemente “King James” se perdió por primera vez un partido por sanción en sus 18 años de carrera, en el que sus compañeros cayeron ante los New York Knicks el pasado martes 23 de noviembre.

Ya que dos días antes, LeBron James había sido expulsado por segunda vez en la NBA tras una fuerte trifulca con el pívot de los Detroit Pistons Isaiah Stewart, a quien golpeó con dureza en la cara en una pugna por un rebote.

