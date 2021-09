LeBron James dice que recibió la vacuna contra COVID-19 a pesar del escepticismo.

LeBron James dijo el martes que recibió la vacuna contra COVID-19 a pesar de su escepticismo inicial. La estrella de Los Angeles Lakers habló con los reporteros en el día anual de los medios de comunicación de los Lakers para la próxima temporada, y dijo que él y su familia recibieron la vacuna después de que él hizo su propia investigación.

"Creo que todos tienen su propia elección: hacer lo que creen que es correcto para ellos y su familia y cosas de esa naturaleza", dijo. "Sé que era muy (escéptico) al respecto, pero después de hacer mi investigación. Sentí que era más adecuado no solo para mí, sino también para mi familia y mis amigos".

Cuando se le preguntó si sentía la necesidad de promover las vacunas contra COVID-19, LeBron James dijo que solo se sentía cómodo hablando sobre sus elecciones y las de su familia. "Estamos hablando de cuerpos de personas. No estamos hablando de algo que sea, ya sabes, política, racismo o brutalidad policial", dijo James.

"Así que, personalmente, no siento que deba involucrarme en lo que otras personas deberían hacer con sus cuerpos y sus medios de vida", sentenció.

Los Angeles Lakers están 100% vacunados

LeBron James recibió la vacuna contra COVID-19 a pesar del escepticismo.

El entrenador de Los Angeles Lakers, Frank Vogel, confirmó que su equipo está 100% vacunado el martes y admitió que estaba orgulloso de sus jugadores. "No todos los equipos de esta liga este año tienen ese lujo, pero nosotros sí y hubo muchas conversaciones y educación para lograrlo en el camino", dijo Vogel a los periodistas.

¿Jugadores de la NBA requieren vacuna contra COVID-19?

La NBA no ha emitido un mandato que requiera que los jugadores tomen la vacuna contra COVID-19. Sin embargo, Nueva York y San Francisco tienen mandatos que requieren que los espacios y lugares de entretenimiento solo permitan la entrada de personas vacunadas, lo que significa que los jugadores no vacunados no podrían jugar sin al menos una dosis.

"Un mandato de vacuna para los jugadores de la NBA necesitaría un acuerdo con la Asociación de Jugadores", dijo el martes a CBS News el portavoz de la NBA, Mike Bass. La NBA ha hecho estas propuestas, pero el sindicato de jugadores ha rechazado cualquier requisito de vacunación contra COVID-19".

