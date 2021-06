Las veces que Maradona habló de México ¿Cómo fue su relación con el país azteca?

Cada vez que Diego Armando Maradona habló de México, el país entero volteó a ver al astro argentino, quien en el 86 saboreó las mieles de un campeonato mundial en el monumental Estadio Azteca, un hecho que por sí mismo lo vincula estrechamente con esta tierra latinoamericana.

En algunos momentos se metió con la política mexicana: fue un duro crítico de la administración de Vicente Fox Quesada, a quien exigió en 2005 que hiciera algo para detener la matanza de mexicanos en la frontera con Estados Unidos, y en 2018 elogió a Andrés Manuel López Obrador.

Pero México significa más que política y la Copa del Mundo para Diego. En este país vivió muy buenos momentos como entrenador: Maradona llegó a dos finales de la Liga de Ascenso con Dorados de Sinaloa, además de ser un defensor del regreso de clubes mexicanos a la Libertadores.

La Verdad Noticias rememora las palabras de Maradona sobre México en los buenos y malos momentos.

La vez que Maradona habló de México

Después de aquel gol de “La mano de Dios” en el Mundial de México 86, el último en el país, uno creería que Maradona estaba interesado en ver brillar a la selección argentina una vez más en el Azteca, pero poco antes de su muerte se mostró inconforme con que la FIFA llevara la Copa de vuelta a suelo mexicano.

Durante una emisión del programa “De la mano del Diez”, que condujo al lado del comentarista uruguayo Víctor Hugo Morales durante el Mundial de Rusia 2018, Maradona criticó la candidatura de México, Estados Unidos y Canadá para ser sede del Mundial de 2016.

Según el ex futbolista, ninguno de los tres países estaba listo para albergar la Copa del Mundo, pues en Canadá, dijo, no hay pasión, en Estados Unidos quisieron vender “los partidos de cuatro tiempos de 25 minutos y México no lo merece. Siempre ganan los partidos y en octavos los eliminan”.

En el mismo programa el “Pelusa” también elogió el fútbol mexicano, afirmando que era hincha de la selección mientras destacaba la participación del combinado nacional, y celebró a Guillermo Ochoa como uno de los mejores porteros del mundo.

Otras frases de Maradona sobre México

Diego en su temporada con Dorados de Sinaloa.

Hubo ocasiones en las que Maradona habló de México, y fiel a su personalidad nunca escondió sus enojos ni sus desencantos.

Maradona defendió a México en la Libertadores

“Creo que sí, México era picante, ahora… lo que pasa que los dirigentes dijeron que iban a hacer una FIFA nueva y resulta que el presidente Infantino, que lo llamé varias veces y no me atendió, dijo que iba a cambiar las cosas”.

Cuestionó a los naturalizados mexicanos

“Yo me puse a pensar en eso, me siento argentino, muy argentino, por más que me lleve a jugar en otro lado. Pero si a los muchachos se les ofrece la posibilidad de jugar y de verse en el Mundial y eso les parece lindo, defender solamente un pedazo de tela, al corazón, me parece una distancia muy grande, nada más”.

Celebró la victoria de México sobre Alemania

“Lo que más me gustó es que si fallaba uno, tenía el relevo constante del otro, iban escalando, en cambio, Alemania no sabía a quién dársela”.

