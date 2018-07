Las motivaciones de Luka Modric en esta Copa del Mundo

Fue hace ocho años, cuando Andrés Iniesta anotó el gol del título de España en Sudáfrica y en la celebración se subió la camiseta roja para mostrar una leyenda en la que llevaba debajo: “Dani Jarque, siempre con nosotros”.

El capitán del Espanyol había perdido la vida un año antes y fue una fuente de inspiración para España, como ahora para Croacia lo es el arquero Iván Turina, el ex compañero de Luka Modric que falleció en 2013 de igual manera por un problema cardiaco.

Las motivaciones de Luka Modric en esta Copa del Mundo

“Pasé muchas cosas con Iván, especialmente en el Dinamo de Zagreb y este partido lo queremos dedicar no solo a Iván sino a toda Croacia y a la gente en el mundo que quiere que gane Croacia, a los que han hecho grandes cosas con la Selección, Ivan Turina incluido”, comentó este viernes Modric en la sala de conferencias del Estadio Luzhniki.

A pesar de no contar con el físico de Cristiano Ronaldo, Modric es un fuerte candidato a Mejor Jugador del Mundial sin importar su 1.72 metros de estatura, uno de los motivos que en vez de obligarlo a rendirse lo motivaron desde que en su adolescencia era interrogado al imaginarse futbolista profesional. Además de Turina, esa se añade a la lista de motivaciones del capitán de Croacia para la Final de este domingo ante Francia.

“Nunca dudé de mí mismo, sobre lo que hayan dicho otros solo digo que estoy feliz donde estoy”, externó. “Uno no tiene que ser tan alto para jugar futbol, esas cosas no me desanimaron sino que fueron una motivación extra”, concluyó.