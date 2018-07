Las mejores fotos de la ceremonia de clausura del Mundial Rusia 2018

La ceremonia de clausura del Mundial Rusia 2018, estuvo a cargo de Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi. Desde la inauguración se esperaba que los cantantes interpretaran la canción oficial del Mundial Rusia 2018, "Live it up". El día por fin llegó y estas son las mejores postales que nos ha dejado la ceremonia.



Las mejores fotos de la ceremonia de clausura del Mundial Rusia 2018

Las mejores fotos de la ceremonia de clausura del Mundial Rusia 2018

Las mejores fotos de la ceremonia de clausura del Mundial Rusia 2018

Las mejores fotos de la ceremonia de clausura del Mundial Rusia 2018

Las mejores fotos de la ceremonia de clausura del Mundial Rusia 2018

Las mejores fotos de la ceremonia de clausura del Mundial Rusia 2018

Las mejores fotos de la ceremonia de clausura del Mundial Rusia 2018

Las mejores fotos de la ceremonia de clausura del Mundial Rusia 2018

Las mejores fotos de la ceremonia de clausura del Mundial Rusia 2018

Las mejores fotos de la ceremonia de clausura del Mundial Rusia 2018

Las mejores fotos de la ceremonia de clausura del Mundial Rusia 2018

Las mejores fotos de la ceremonia de clausura del Mundial Rusia 2018

Las mejores fotos de la ceremonia de clausura del Mundial Rusia 2018

Las mejores fotos de la ceremonia de clausura del Mundial Rusia 2018

Las mejores fotos de la ceremonia de clausura del Mundial Rusia 2018

Las mejores fotos de la ceremonia de clausura del Mundial Rusia 2018