Las luchadoras Nikki y Brie Bella están embarazadas

De acuerdo con información de la revista People dio a conocer que las bellas, Nikki y Brie Bella están embarazadas. Por su parte Brie, espera a su segundo hijo con la superestrella de WWE, Daniel Bryan. Mientras que para Nikki, este será su primer hijo con su prometido, Artem Chigvintsev, luego de que el pasado mes de noviembre contrajeron nupcias en Francia.

“Mi esposo y yo estuvimos intentándolo durante siete u ocho meses, pero luego sentí en mi corazón que era una señal de Dios, como, Ustedes ya están bien con uno , así que dejamos de intentarlo», dijo Brie. “Cuando estábamos en Francia conociendo a la familia de Artem, me sentí un poco mal. Estaba irritada e incómoda. Cuando llegamos a casa, me hice un examen dos días antes del Día de Acción de Gracias, y cuando vi el signo positivo, pensé, ‘¡OMG!’” argumentó en la entrevista para la revista People.

Las hermanas Bella serán mamás

Por otra parte Nikki Bella, quien estuvo un tiempo comprometida con la estrella de la WWE John Cena, había descartado ser madre ser madre, aunque siempre tuvo la ilusión de serlo que hata que por fin se dio. Nikki iría tan lejos como para decir que no podía imaginar la vida sin experimentar la maternidad. Cabe mencionar que desde hace 4 meses se había alejado de los cuadriláteros, hasta que esta noticia le dio un giro a su vida.

“Aunque me siento realmente enferma, como, no puedo creer que voy a ser madre pronto, Voy a tener a esta persona para cuidar por el resto de su vida y ayudarla a hacer las cosas correctas y solo mostrarles el camino del mundo. ¡Eso es increíble! Es algo que he soñado toda mi vida. Entonces, cuando pensé que iba a tenerlo, para mí, fue realmente difícil. Pensé, Dios mío, no puedo imaginar la vida sin ser madre y experimentar el milagro de la vida y criar a un hijo. Estoy tan orientado a la familia que no podría imaginar no tener esa vida familiar” enfatizó Nikki Bella.

Las gemelas Nikki y Brie Bella luchadoras de la WWE

Otra de las noticias que sorprendió es el tiempo de diferencia que tendrán las hermanas bellas con dos semanas de diferencia, algo parecidas a tener gemelos en matrices diferentes.

