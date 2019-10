Las futbolistas de España se unen y van a huelga

Los sindicatos de de futbolistas españoles, AFE, UGT y Futbolistas ON no lograron llegar a un acuerdo con la Asociación de Clubes, lo que resultó en el llamado a huelga por parte de las jugadoras profesionales y es que las futbolistas buscan igualdad laboral, donde sean reconocidos sus derechos laborales.

Las futbolistas de España se unen y van a huelga

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Por su parte, el sindicato AFE que es el más concurrido ha dado parte a través de un comunicado donde informa, "La actitud de la patronal es la que ha obligado a las futbolistas a ir a la huelga. Desgraciadamente, en el acto de conciliación los clubes no han tenido ningún tipo de interés en desbloquear esta situación y, por el contrario, se han dedicado a hacer unas argumentaciones que nada tenían que ver con el objeto de esta reunión, tratando de dilatar una negociación que comenzó hace trece meses".

Las exigencias de los sindicatos son básicamente 18 puntos que se agregan o modifican en la Ley de Igualdad de 2007, entre los que destacan: Revisión salarial, un salario mínimo anual de 16 mil € brutos con parcialidad laboral del 75%, plus de antigüedad, jornada de 35 horas semanales en conteo semestral, modificación en las condiciones de contratación, Inclusión de un protocolo para prevención y actuación ante el acoso, póliza de seguro, ayudas de maternidad y un plan de empleo.

Las futbolistas de España se unen y van a huelga

Te puede interesar: El Barça GOLEA al Atlético de Madrid por 6-1

Sin embargo la asociación de clubes considera inasumible el punto de vista económico, plantean la opción de dar la parcialidad laboral colectiva en 50%y un bono por acuerdo de 800 €.

Los clubes consideran que el futbol femenil no es viable, como lo expresó el presidente del RayoVallecano, Martín Presa, “El fútbol femenino ahora mismo no es rentable y la prueba es que se buscan patrocinadores y no quieren entrar. Los patrocinadores no invierten dinero, sino que ponen dinero esperando un retorno”.

Las futbolistas de España se unen y van a huelga

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos